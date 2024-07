Carta a la Diputación de Cáceres: "La situación se puede agravar ante el celo de la mastina madre"

Sr. Presidente y Sres. Diputados de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, les envío este correo con un intento de informarles de primera mano de lo que en mi modesta opinión es un reiterada inacción por parte de las administraciones públicas competentes (excepto el Ayuntamiento de Valverde de la Vera que lo ha denunciado en reiteradas ocasiones), del abandono de una mastina y cuatro cachorros, ya bien crecidos pues no les falta mucho para cumplir un año, y que durante al menos los últimos seis meses se viene demostrando.

Estos pobres animales llevan meses abandonados y deambulando a sus anchas por las calles de la Villa de Valverde y aunque su comportamiento no parece ser violento, o al menos de forma individual, sí que causa respeto y porque no decirlo, miedo, cuando van todos juntos. Animales abandonados sufriendo las inclemencias meteorológicas y sin ningún tipo de control sanitario y evidentemente sin chip de identificación, vagando por las calles de Valverde y las fincas aledañas, durmiendo en portales, calles o detrás de coches aparcados y buscándose la vida para comer, siendo animales de gran porte y por tanto una necesidad alta de comida.

Me consta que se han realizado denuncias ante la guardia civil la cual alega que ante la falta de identificación no pueden hacer nada. Otras instancias indican que hasta que no hagan nada los animales que no pueden hacer ellos nada o que tienen sus instalaciones llenas. Pero la situación cada día va a peor, pues son más grandes y tienen más necesidad de comer.

La culpa no es de los animales es de los responsables que después de tantos meses, denuncias, quejas y avisos, nada han hecho. ¿De verdad se espera a que pase algo para actuar? ¿De verdad se espera ser portada de noticiarios por algún suceso que nadie quiere? ¿De verdad nuestro pueblo solo pueden ser noticia por sucesos o morbo infundado? Yo creo sinceramente que no. Valverde de la Vera y todos nuestros pueblos sin excepción merecen más respeto y atención, menos PowerPoint, menos datos estadísticos, menos discursos y más cercanía, pero sobre todo, menos de esa peligrosa sensación de abandono.

Ustedes y la Administración de la cual son parte de su gobierno, establecieron un protocolo de actuación en estos casos, que ya fue bien pregonado y retratado, peo que en este caso no se está cumpliendo. Aquí y ahora, por si acaso justificarse con la supuesta inexistencia de acuerdos de adhesión o formularios burocráticos, aquí hace falta acción y rápido, aunque eso es difícil después de 6 meses.

Es necesario cumplir con la Ley de Bienestar Animal para garantizar una atención digna para esos perros en situación de abandono. Todo ello además con el objeto de cumplir con los propios protocolos y garantizar la seguridad de los ciudadanos a los que representan, que aunque sean un puñado de votos, es su obligación atenderlos.

Espero que esta carta les sirva para concienciarles de una situación que se puede agravar ante el nuevo celo de la mastina madre y de las crías hembras y que multiplicaría exponencialmente tanto el problema como la falta de atención.

Espero su respuesta, pero sobre todo su interés y actuación. Gracias y perdonen las molestias.

Atentamente,

Pepe Casado

Valverde de la Vera