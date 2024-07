Los hosteleros de Cáceres ganan más con Los40 que con la Eurocopa

Los bares y restuarantes de Cáceres obtienen más benefecios con eventos como el de Los40 Summer Live que con la Eurocopa. Esta noche la música llega a los oídos de la Plaza Mayor de la ciudad, a partir de las diez de la noche, pero también a los bolsillos de los hosteleros.

"Esperamos que venga una gran cantidad de gente. Siempre que hay eventos como este obtenemos mayor rendimiento económico", señala Achraf Jabbour, empresario del restaurante Monumental. Jabbour reconoce el impulso que les proporciona el fútbol y que esta noche esperan "un descontrol absoluto", pero explica que el consumo con los conciertos aumenta en mayor proporción. Él ha solicitado al ayuntamiento la licencia para poder poner una barra fuera, algo que considera muy positivo, al obtener "más ganancias con un menor esfuerzo", en contraposición a lo que ocurre con las terrazas. "Sirves la consumición y te lo pagan al momento. Es más rápido", expresa.

Germán de Manuel, de Cien Montaditos, no va a poner barra en su negocio, más enfocado a las tapas. Sin embargo, se muestra en la línea de Jabbour, y aplaude la celebración de eventos como el de Los40, "que siempre llevan gente a la plaza". No obstante, no opina lo mismo de la semifinal de la Eurocopa. "Nosotros no tenemos tele aquí y el partido nos perjudica", sentencia Germán, que explica como la gente apenas consume en este tipo de eventos deportivos.

Así esperan en la plaza Mayor de Cáceres el concierto de Los40 / David Ayuso

A primera escucha, los hosteleros locales no parecen muy forofos, aunque se entiende que, por supuesto, por encima de todo están sus negocios. "La radio llama mucho más al público que el fútbol" señala otro de los trabajadores de la zona. Siguiendo las declaraciones de Germán, este empleado explica cómo el consumo se reduce cuando la gente va a ver los partidos de fútbol. "Se toman una cerveza o un par de refrescos en una hora", afirma.

Pero, no solo los bares y los restaurantes se muestran satisfechos ante el evento de esta noche. Las heladerías saben que no pueden desaprovechar la oportunidad que Dani Fernández, David Otero, Walls o Beret (los artistas de los conciertos) les brindan. El evento, gratuito, atraerá a miles de personas que pueden bucar refresercarse del calor estival en una tarrina o un cucurucho. Darwin Hernández, heladero de Remo, habla del incremento del turismo en una fecha como esta. "Se nota que viene mucha gente de fuera. Hoy nos han pregutado turistas franceses y portugueses", detalla.

Todos ellos comparan la cita con otros eventos importantes como el Womad o la Semana Santa y reconocen su intención de alargar la noche hasta el horario permitido.