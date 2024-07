Dani Fernández: «Cáceres me representa»

Los 40 Summer Live no pudo tener un mejor escenario y una mejor ciudad para arrancar su gira veraniega con nueve artistas nacionales. Todos ellos hablaron tras sus actuaciones con El Periódico Extremadura. La plaza Mayor de Cáceres albergó el martes a más de 10.000 personas que lo dieron todo y bailaron cada una de las canciones.

En ello coincide el artista sevillano Beret. Asegura que los cacereños «vinieron con fuerza y con ganas», resalta. El cantante ya tiene experiencia actuando en Cáceres. En concreto actuó en 2022 con esta gira en este mismo escenario. Para él, actuar en la plaza Mayor es «brutal, es como formar parte de Cáceres. Estás cantando en un sitio que está rodeado de vida», argumenta. Se ha marcado como una «obligación» hacer un concierto en una de sus próximas giras.

David Otero

David Otero sobre el escenario de la plaza Mayor / Carlos Gil

La plaza Mayor es espectacular, hay que venir más David Otero — Cantante

Quien también tiene pensado volver a Cáceres es el cantante Dani Fernández. El castellano manchego se quedó impresionado al ver como todo el público se entregó cantando todas sus canciones. «Lo único que te dan es ganas de volver. Se lo debo a Cáceres, me representa, y se lo debo a toda Extremadura, la verdad que hemos venido bastante poco y es una comunidad que además a mí me gusta mucho», explica. Además, señala que «siempre que salimos a tocar en sitios tan bonitos como este yo le digo a mi banda que lo recuerde, porque cuando seamos mayores no sabemos si vamos a volver a tocar así en un sitio con tanta gente».

«La plaza Mayor es espectacular, hay que venir a tocar más veces a Cáceres», apunta el artista David Otero. Asevera que desde su época en El Canto del Loco no venía a actuar a la capital cacereña, pero incide en que está deseando regresar porque «la gente es súper cariñosa, es muy bonito ver la plaza tan llena».

Dani Fernández

Dani Fernández / Miriam Sierra Becerro

«Te dan ganas de volver. Se lo debo a Cáceres» Dani Fernández — Cantante

«El ‘acho’ es murciano»

Para el reggaetonero Cesar AC fue especial actuar en Cáceres, ya que cuando era más pequeño veraneaba con sus padres por la zona cacereña. Afirma que cuando salió al escenario «el público fue increíble, Cáceres me ha recibido con los brazos abiertos, así que tocará volver para actuar».

Actuar en un entorno monumental es un «orgullo» para el vocalista murciano Walls. La ciudad cacereña le recuerda a su ciudad, Murcia, ya que «ambas son ciudades que están un poco desaparecidas para la gente». Aunque bromea afirmando que el acho es «murciano».

Beret

El cantante Beret / Miriam Sierra Becerro

«En la plaza Mayor actúas en un sitio rodeado de vida» Beret — Cantante

El fútbol también se coló en este espectáculo con el pase de España a la final de la Eurocopa. Para los hermanos Adexe y Nau no solo fue importante la victoria de la Selección, sino también poder actuar por primera vez en Cáceres. «El público ha estado espectacular. Nos lo hemos pasado muy bien», resalta el dúo musical. Cuentan que «pocas personas tienen la oportunidad de actuar en un entorno monumental».

Adexe y Nau / Miriam Sierra Becerro

«Nos lo hemos pasado muy bien actuando» Adexe y Nau — Cantantes

La primera vez que actuó el artista Hilario estuvo «muy nervioso», aunque matiza que finalmente «me lo pasé muy bien, fue increíble». Sin embargo, el cantante sevillano afirma que «esta vez ya sabía lo que me esperaba, un público súper entregado».

Cesar AC

Cesar AC / Miriam Sierra Becerro

«Cáceres me ha recibido con los brazos abiertos» Cesar AC — Cantante

«Cáceres es muy guay»

También es la segunda vez que actúa en la plaza Mayor el vocalista catalán DePol, estuvo en 2022 en este mismo escenario. «Es una experiencia tremenda. Volver y ver tanta gente aquí es muy guay. Creo que es de las mejores que puede haber en España que no se enfade nadie», bromea el cantante. Señala que siempre que el público sea igual de entregado «hay que volver todas las veces que haga falta» para cantar sus canciones. Unas piezas musicales que las escribe inspirándose en «vivencias de la vida real», explica.

Hilario

Hilario ayer en el photocall / Carlos Gil

«Me he encontrado con un público muy entregado» Hilario — Cantante

Al murciano Soge Culebra le ha sorprendido «la calidad de la gente, desde que he entrado al escenario hasta que he salido». Según cuenta el público estaba «súper contento conmigo y yo con él». No solamente le ha encandilado los asistentes, también la ciudad y su entorno monumental. «La estética de la plaza me ha gustado mucho, me vendría aquí a desconectar», apunta. Además, añade que tiene mucha antigüedad y mucha historia. No es un sitio que tenga dos años y que hayan construido hace poco, tiene mucho más significado y mucho más valor sentimental.

Walls

Walls / Miriam Sierra Becerro

«El ‘acho’ es murciano, no extremeño» Walls — Cantante

Soge Culebra

Soge Culebra / Miriam Sierra Becerro

«Me vendría a Cáceres para desconectar» Soge Culebra — Cantante

DePol

Depol / Miriam Sierra Becerro

«Hay que volver las veces que haga falta si el público es así» DePol — Cantante

