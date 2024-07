Morales: «Trabajamos para acabar con la discriminación de las personas»

La Diputación de Cáceres se ha marcado como objetivo aumentar «de forma considerable» la asignación destinada a la políticas de discapacidad en los próximos presupuestos que se aprobarán el 25 de julio. Así lo avanzó ayer el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales. Ello dependerá de las partidas que reparta el Gobierno de España en este ámbito.

Unas partidas que también pretenden adaptarse a las peticiones de más de una treintena asociaciones y colectivos que trabajan en diferentes ámbitos de la discapacidad. Estas demandas fueron expuestas ayer durante una reunión con la diputación. «Nosotros planificamos, pero a lo mejor hay cosas donde no llegamos o no atendemos y que a lo mejor ya no están o no es necesario hacerlo», remarca el dirigente de la institución.

Asimismo, la Diputación de Cáceres también tenía otro objetivo con esta reunión, saber exactamente «si estamos haciendo las cosas bien o si hay que cambiar».

En este sentido, asegura Morales que la diputación concede subvenciones para estas asociaciones, «queremos saber a la hora de redactar los presupuestos dónde tenemos que cambiar y dónde tenemos que incidir».

Ahora la Diputación de Cáceres quiere dar un paso adelante y ser «proactivos». En su nueva línea de trabajo se han marcado trabajar con estas entidades y escuchar sus peticiones «para adaptarnos a lo que nos piden ellos, queremos que haya un feedback, que haya una interrelación entre las asociaciones con el ámbito de discapacidad y con la Diputación ponerles cara, escucharles y planificar», resalta el dirigente.

No solo escuchará sus peticiones, la institución instará a los ayuntamientos de la provincia cacereña para que «trabajen en políticas reales de acabar con la discriminación de personas»

Cabe recordar que del presupuesto de 2024 se destinan más de dos millones de euros para impulsar políticas y programas dirigidos a personas con discapacidad.

En concreto, dentro de esta partida para políticas de discapacidad, se dirigen 1,4 millones euros al Plan Integra. Se trata de un programa que promueve la inclusión socio-laboral en el ámbito rural a través de la contratación de personas con discapacidad en los municipios con menos de 20 mil habitantes de la provincia.

A finales de esta semana se reunirá por primera vez el Consejo de Políticas Públicas para seguir profundizando en la participación activa del tejido social y económico en los presupuestos provinciales, asegurando la plena inclusión, la igualdad de oportunidades real en los programas y proyectos de la diputación.