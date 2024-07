Miguel Ángel Gallardo: «En 2016 no resultó, pero fue una oportunidad de mejorar»

La participación de la diputación provincial de Badajoz en el consorcio es la cuarta pata de la mesa, «si a la mesa le pones cuatro patas, estará completa», explicó Miguel Ángel Gallardo, presidente de la diputación provincial de Badajoz, que con su participación garantiza la implicación de la provincia pacense en la iniciativa.

Gallardo agradeció la invitación del alcalde, Rafa Mateos, para participar «en un proyecto de región y de país. En 2016 no fuimos elegidos, pero no fue un fracaso, sino una oportunidad para aprender y hacer una mejor candidatura», comentó el dirigente de la institución provincial pacense, que fue el único que se refirió a lo ocurrido hace más de una década, cuando la candidatura para ser Capital Europea de la Cultura en 2016 no resultó. Ahora la ciudad «se presenta en mejores condiciones desde el punto de vista urbanístico, de la hostelería y de alojamientos de calidad, somos referencia con el museo Helga de Alvear y tenemos un inmenso patrimonio cultural».