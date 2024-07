El Ayuntamiento de Cáceres tiene aún abierto el gasto de 3 millones de su superávit de tesorería

El pleno de la corporación local aprobará en su sesión ordinaria de este jueves una modificación en el presupuesto de 2024 para incorporar crédito por un importe de 2.286.391 euros para hacer frente al pago de una deuda con Canal de Isabel II fijada por sentencia, la primera del juzgado y la segunda del TSJEx, ambas de 2021. De esa cantidad, 2 millones saldrán del remanente de tesorería de 29,3 millones que había al cierre del ejercicio de 2023. Con esta operación, al ayuntamiento aún le restarían 3 millones del remanente.

El alcalde, Rafael Mateos, comentó este viernes que se está negociando con el resto de grupos, con PSOE y Vox, nuevas modificaciones en el presupuesto, que tendrían en el remanente su principal fuente de financiación. El regidor citó que algunas de las propuestas de Vox «no se pueden adoptar de la noche a la mañana» porque no son de competencia municipal y se tiene que pedir la autorización de otras administraciones. Citó el caso de las rotondas.

En junio, en dos plenos, se decidió el destino de la mayor parte del remanente. En una primera sesión solo se tuvieron los votos necesarios para el gasto de 300.000 euros para dotar de fondos para el pago del suplemento de la carrera profesional a trabajadores del ayuntamiento. En una sesión posterior, con el acuerdo entre PP y Vox, se aprobó el destino de otros 23,8 millones, la mayor partida fueron los 11,4 millones para la cancelación de las tres operaciones de crédito a largo plazo que estaban vivas.

En cuanto al pago de la deuda con Canal de Isabel II, la empresa que tiene en concesión el servicio de abastecimiento y depuración de agua, 2.073.000 euros salen del remanente y el resto de bajas de partidas que no se han gastado.

Sentencias

La deuda con Canal es de las revisiones de precio del contrato de concesión del agua, no del actual, sino del anterior, cuando la compañía pública de la comunidad de Madrid estuvo al frente del servicio entre los años 1995 y 2011. Es de las revisiones de 2009 y 2010.

La Sala del TSJEx ratificó en su sentencia de julio de 2021 un fallo anterior del juzgado de lo Contencioso Administrativo, que en abril de ese año admitió la reclamación de Canal de Isabel II. El TSJEx reforzó los argumentos del juzgado por un hecho que calificó de «indiscutible», ya que había una resolución del ayuntamiento de enero de 2011 que reconocía el pago de la deuda. El ayuntamiento llegó a tramitar un procedimiento administrativo para anular dicha resolución porque careció de los informes del interventor, del secretario general y de los servicios técnicos. Pero la Comisión Jurídica de Extremadura concluyó que hay una «ausencia de vicio de nulidad radical» en la resolución de la alcaldía de enero de 2011, por lo que dictaminó en contra de la revisión de oficio de la misma.

Una circunstancia que tanto la Comisión Jurídica como los dos órganos judiciales tomaron en consideración fue que la empresa presentó reclamaciones en los años 2013, 2016 y 2019 para que no prescribieran los derechos de la resolución de 2011. En los argumentos de su recurso, el ayuntamiento defendió que esas reclamaciones no podían interrumpir la prescripción «puesto que no reunían los requisitos formales y sustantivos precisos por no presentar las correspondientes facturas». Pero el TSJEx tumbó este razonamiento al exponer que el real decreto que regula las haciendas locales «no exige que la acreditación documental del derecho de la acreedora se realice necesariamente con una factura».

En los pliegos de los concursos para la concesión de la gestión de un servicio municipal se regula el derecho de las empresas a la revisión de los precios, cuando se producen gastos o una reducción de ingresos debidos a causas ajenas a la empresa o por incumplimientos de las condiciones que puso el ayuntamiento para la contratación. Esas revisiones, en caso de aceptarse y que estén justificadas, se tienen que compensar para mantener el equilibrio económico financiero de la concesión. El ayuntamiento lo puede hacer bien con cargo al presupuesto, que es lo que se hace ahora para pagar la deuda, o con una actualización de la tarifa que paga el usuario. Canal ha gestionado el servicio de abastecimiento de agua de Cáceres en dos etapas, en la primera entre los años 1995 y 2011, entonces se iban presentando revisiones anuales que en su mayoría se aceptaban y se trasladaban a la tarifa.

