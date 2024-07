Morales: "Que Guardiola gobierne para Extremadura, no mirando de reojo a Madrid y a Vox"

El presidente de la Diputación de Cáceres y secretario general de los socialistas cacereños, Miguel Ángel Morales, se ha pronunciado esta mañana sobre la ruptura del pacto nacional de Vox con el Partido Popular y, a preguntas de los medios, ha dicho que "la situación no es la deseable para una comunidad autónoma como la de Extremadura, que está acostumbrada a tener una estabilidad en el gobienro y a tomar medidas siempre mirando por los propios intereses de los extremeños y las extremeñas".

A juicio de Morales, en la región y en el contexto actual "parece que estamos pendientes de lo que decida Madrid y creo que eso es contraproducente para Extremadura. Es al menos preocupante". Ha insistido en que "durante toda la historia de la autonomía extremeña las decisiones se han tomado desde Extremadura, incluso durante los cuatro años que gobernó el PP hubo un gobierno estable".

Morales ha comentado que "ahora no sabemos muy bien cómo quedará el gobierno después de esta espantada. Vox ha venido a perjuicar la política nacional y regional porque está poniendo en cuestión principios básicos y democráticos en todos los ámbitos, en el de la igualdad, en el de la cultura... Y eso es perjudicial para los ciudadanos extremeños".

Para terminar, deseó que la presidenta Guardiola "tome decisiones en beneficio de los ciudadanos y no del PP o de Vox o de otras cuuestones, de interesaes particulares políticos. Mi partido debe estar siempre trabajando por la ciudadanía. Hay que recordar que en Extermadura el PSOE ganó las elecciones y que no gobernamos porque hubo un pacto entre PP y Vox, que es legítimo, como en España es legítimo que Pedro Sánchez tenga pactos con otros partidos y que haya un gobierno legítimo. Aquí tiene toda la legitimidad para gobernar, pero que lo haga para y por lis extremeños y no de reojo, obedenciendo a Madrid o a Vox. El PSOE ha mostrado una lealtad institucional impresionante y deseo que esta sinrazón de Vox no perjidicque a los extremeños", ha concluido.