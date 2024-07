Trabajadores de Atento en Cáceres: "Alcalde, detén esta barbarie"

"Son despidos, no son traslados". "Atento, ERE encubierto". "Atento, atenta contra nosotros". Esas eran la consignas que más repetían el centenar de personas que se manifestaba esta mañana en la plaza Mayor. La causa, el traslado a Madrid de 62 de los 270 trabajadores que actualmente integran la sección cacereña de la compañía. El comité de empresa está negociando para que no se efectúe, pero sin éxito. Ahora será el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura quienes medien para que estos trabajadores puedan quedarse en la capital cacereña.

Una huelga que durará todo el día y que ha estado prácticamente secundada por el 90% de la plantilla, según apuntan sindicatos y el comité. En ella reivindicaban que la empresa diese marcha atrás con esta decisión. "Quieren deshacerse de nosotros como si fuéramos juguetes de saldo, quieren realizar una movilidad geográfica cuando saben que para muchas familias esa movilidad le resulta inviable. Es un despido low cost con sueldos precarios, muchos estamos en unas edades complicadas", apuntaban en su manifiesto.

"Con la pandemia se paró el mundo, pero nosotros no paramos. Atendimos a cada cliente sabiendo lo que suponía en ese momento tan complicado. Demostramos que podíamos realizar nuestro trabajo adaptando nuestras casas y asumiendo el gasto que suponía para cada uno la luz, la calefacción y el aire acondicionado, incluso pusimos nuestros equipos", añadieron. Por ello, le expresaron a la clase política que se sentían "ninguneados, desamparados. Pero vamos a luchar hasta el fin porque somos una gran familia. Hoy somos nosotros, mañana podéis ser vosotros".

Los manifestantes no han estado solos. Una decena de trabajadores de Catelsa, también en conflicto con su empresa por una subida de salarial, fueron a apoyarles. También estuvieron presentes familiares de los empleados de Atento que repetían sus consignas hasta quedarse sin aliento y portaban pancartas. "Atento, ¿por qué mi madre se tiene que ir a Madrid si su centro de trabajo sigue abierto aquí?". "No es deslocalización, es esclavismo. No es reducción de jornada, es miseria". "Movilidad= ERE encubierto= despidos low cost". "Mis padres dieron todo por ti y ahora tú les quieres despedir". "Soy Amelia, Atento me hará sufrir. Quiere mandar a mi mamá a Madrid". Rezaban algunos de los carteles que alzaron frente al consistorio.

Reunión con el consistorio

Precisamente en el ayuntamiento el comité de empresa se ha reunido con el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos. Su secretario, José Manuel Palomino, ha explicado que ayer volvieron a negociar con la compañía que propone "un trabajo mixto de esos trabajadores. Tendrían que teletrabajar e irse tres días a la semana a Madrid. Estamos en las mismas, eso es inviable igualmente para las familias", ha señalado.

Según ha contado Palomino, el lunes "la empresa diría cuáles son los trabajadores afectados". Ese mismo día también mantendrán la última reunión "que se prevé que vaya a ser larga, en principio ahí ya acabarían las negociaciones", ha apuntado. Unas negociaciones que ha calificado como "nulas" debido al "inmovilismo total de la empresa, no acepta ninguna propuesta y las que hace son insuficientes".

Desde el comité le han ofrecido a la compañía que esos empleados teletrabajen en Cáceres sin tener que desplazarse a Madrid. "Para nosotros esto es un ERE encubierto, está siendo utilizado como un fraude de ley y para obligar a trabajadores de 18, 20 o 25 años de antigüedad a renunciar y que se vayan con la indemnización mínima marcada por ley", ha lamentado.

Apoyo a los trabajadores

Por otro lado, desde el partido Extremadura Unida han mostrado también su apoyo a estos trabajadores. Tacha de "escandaloso que en una ciudad como Cáceres, con tan pocas empresas, se trate de derivar a 50 trabajadores a Madrid". Así, ha asegurado que están tratando de derivar el trabajo a naciones en las que el coste de los trabajadores sea inferior y, con esto, pueden desmantelar las pocas industrias que hay en Extremadura.

En este sentido, el partido regionalista ha advertido a la Junta de Extremadura y a los representantes extremeños "que tienen más medios para conocer los entresijos de estas empresas, que defiendan los intereses de los trabajadores y de la tierra". Para ello, la formación ha pedido que "se desvelen y deshagan las mentiras y trucos para justificar la innecesaria actividad de los empleados".

Suscríbete para seguir leyendo