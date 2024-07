Nuevos rodajes en Cáceres sin canon a la vista

El Ayuntamiento de Cáceres no se plantea «de momento» introducir un canon por rodajes en la ciudad. Con la vista puesta en el nuevo desembarco de la HBO para el rodaje de la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’, que ya está confirmada para mediados de 2026, por lo que el rodaje debería acometerse en 2025, el consistorio cacereño mantiene su negativa a cobrar una tasa. Webs especializadas en la franquicia que ahora oferta Max, como ‘Los siete reinos’, confirman que, en efecto, la HBO ha planteado grabar de nuevo en la ciudad la tercera temporada.

Cierto es que las productoras interesadas en rodar en Cáceres, sobre todo en la parte antigua de la ciudad, no se rigen por ninguna ordenanza específica que fije criterios ni económicos ni técnicos. Por lo que la cobranza de un canon un canon por rodaje no está estipulada. Y es algo que no ha impuesto ni el gobierno popular (tampoco en la etapa de Elena Nevado cuando se rodaron las últimas temporadas de ‘Juego de tronos’) ni con el anterior gobierno socialista de Luis Salaya. Y el ejecutivo de Rafael Mateos lo descarta «de momento».

Rodaje de 'La Casa del Dragón' en Cáceres. / Eduardo Villanueva

Si bien, es cierto que haría falta un estudio sobre el impacto de los rodajes en el casco histórico, el consistorio cacereño, hasta la fecha, ha eludido cobrar una tasa (aunque sea de ocupación) bajo el argumento de que la promoción que suponen ciertos rodajes en la ciudad supera con creces la imposición de un canon...

La Casa del Dragón

En cuanto al rodaje de la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’, desde la web de ‘Los siete reinos’ apuntan que es lógico pensar que la grabación volverá a la ciudadela medieval de Cáceres, que ya forma parte del imaginario colectivo como King’s Landing, la capital del universo de R.R. Martin. «Los lectores de ‘Fuego y Sangre’ saben que Desembarco del Rey tendrá un gran protagonismo en la tercera temporada de la serie, por los hechos que corresponden a la trama de la ‘Danza de los Dragones’ en la parte correspondiente del libro», por lo que ese rodaje (casi) se da por hecho.

Aunque, cualquier espectador sabe que hay numerosas secuencias que se desarrollan en la Fortaleza Roja que se recrean en los estudios de Warner Bros, cerca de Londres. «Para las tomas en las calles del epicentro de Poniente, y especialmente el Lecho de Pulgas, ha empleado a Cáceres y Trujillo», de las que ya hemos podido disfrutar en el arranque de la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’.

Anna Saura en la finca donde se rodará 'Día de caza'. / CEDIDA

Día de caza

Por otro lado, la capital cacereña será la base de operaciones (desde el próximo lunes) del rodaje de la secuela de la mítica película de Carlos Saura ‘La caza’. Se titula ‘Día de caza’ y se rodará en una finca entre Trujillo y La Cumbre.

Ayer finalizaron la pre producción de esta revisión de la cinta de Saura, dirigida por Pedro Aguilera y protagonizada por Carmen Machi, Rossy de Palma y Blanca Portillo. Una suerte de secuela, 58 años después del estreno de la original, en la que la hija del propia Saura, Anna Saura, hará tareas de producción ejecutiva.