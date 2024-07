Ha vuelto a suceder. Caminabas por la Avenida Ruta de la Plata a primera hora de la mañana, pensando en tus cosas, y de pronto has notado un pequeño pellizco en el hombro derecho. Te has sobrecogido un poco por lo inesperado, pero enseguida te has dado cuenta de que se trataba del ataque de un rabilargo, porque ya te ha ocurrido varias veces con anterioridad.

El rabilargo es un pequeño cuervo muy bonito. Posee una larga cola de color azul grisáceo, igual que la mitad de sus alas; su cabeza y sus patas son negras, y el resto de su cuerpo tiende a una tonalidad entre ocre clara y crema. Habita en el sur-oeste de la Península Ibérica, y Cáceres debe ser una ciudad muy atrayente para estos pájaros, porque hay muchos, sobre todo en el Parque del Príncipe.

Una peculiaridad de estas aves es que son muy territoriales, y donde ponen su nido plantan sus malas pulgas para con los humanos que se aproximan a ellos, por aquello del recelo animal con sus crías, e intentan alejarlos acercándose por sus espaldas hasta rozar con sus patas la cabeza o el hombro del que ellos consideran intruso. Es mayor el susto que te dan que el daño que te hacen, que es ninguno.

Tú ya has recibido varios avisos de alejamiento de estos pájaros desconfiados, y sabes de varias personas que también han sido avisadas. De momento no le das demasiada importancia a su comportamiento, aunque crees que esto viene ocurriendo desde hace sólo varios años, y que antes no había en la ciudad la sobrepoblación de rabilargos que hay hoy. Esto te lleva a pensar que quizá se deba al cambio de costumbres de algunas especies animales, provocado por el cambio de conducta de la especie humana. Podríamos decir lo mismo de la aproximación de los jabalíes a las ciudades buscando comida. Pero no eres etólogo, ni ornitólogo, y solo puedes especular.

Pero los rabilargos no son peligrosos. Como todos los animales, defienden su territorio por instinto y no por racionalidad. No hacen daño ni invaden territorios ajenos, como hacen algunos animales racionales que defienden su territorio invadiendo los de otros, y dejan en su incursión mucho daño físico y síquico.

Suscríbete para seguir leyendo