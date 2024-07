‘Señor José’, el verdugo de Cáceres que nunca lo fue

Es 4 de junio de 1890 y, como dijera el poeta, tiene ya el sol extremeño lumbres de estío, las piedras de la ciudad antigua que han sentido este mismo calor durante siglos se encienden hoy como antorchas enfurecidas, se repliegan las sombras a sus nocturnos rincones. En otras ciudades se mancha el hilo de la arquitectura histórica con construcciones modernas, pero no en Cáceres. Aquí todo permanece intacto, como si alguien hubiera dado un portazo encerrando al tiempo entre sus murallas y no hubiera dejado entrar a la modernidad por ninguna costura. Así que ¿por qué no? Insisto: hoy es 4 de junio de 1890.

Como cada sábado por la mañana, José cierra el portón de su residencia donde vive con su hermana Josefa, dos años mayor que él, y con ese perro que le lleva siguiendo algunos lustros y al que ha entrenado para ser útil, además de infatigable compañero. Los tres habitan una de las cuatro casas que humildemente asoman en las Canterías. Hay que contarle al lector que no cayó aquí por casualidad sino porque en aquella plazuela se empezaba entonces a diluir y a emponzoñar la ciudad extremeña y era un lugar perfecto para relegar a aquellos elementos que no se deseaba frecuentar demasiado. Y a José no se le quiere tener cerca. A este tipo andaluz, alto, grueso, siempre le verán aseado y afeitado. Tiene 57 años, viste de negro y arrastra uno de los oficios más siniestros de la Historia de la Humanidad: el de verdugo.

No le juzgo, cómo puedo juzgar al mundo por ser lo que es... Ya decía Antonin Artaud que hay diez mil modos de pertenecer a la vida y luchar por una época y él, José, lo hace a su manera en esta ciudad de cielos abiertos en el que históricamente han sobrevolado pájaros y utopías.

El buen cronista que fue Publio Hurtado me ha mostrado sus huellas y yo guiada por su capacidad de observación y su espíritu antropológico lo he perseguido por archivos físicos y virtuales. Pero el personaje es esquivo, como son todos los de su calaña.

Se llama José Nieto, luego he sabido que su segundo apellido es Mejorado. Hurtado me describe una estampa tan curiosa de sus hechuras y de sus mimbres, de sus actos y de sus gustos, de su forma de asomar en esta época y en esta ciudad extremeña que no tengo más remedio que rondarle, a pesar de su oficio, o por su oficio mismo, para poder tocarle y entenderle más allá del papel. ¿Acaso somos lo que hacemos y sólo eso? ¿Es posible que un verdugo posea un inmenso corazón?

Publio Hurtado, abogado, relator de la Audiencia de Cáceres, escritor literario y de asuntos históricos en cuyos escritos cita a José Nieto. / El Periódico

En la Real Audiencia

Su vivienda se localiza en las traseras de la Real Audiencia, en aquel edificio que fue hospital de la Piedad antes de ser rehabilitado para albergar el lugar de Justicia. Esta parte de Cáceres, alejada de la piedra y del monumento, también tiene su propio relato, quizá más asociado a lo cotidiano que ese otro que se nos revela al traspasar el Arco de la Estrella.

Este grupo de casas revestidas con modestia y cal hace tiempo que dejó de ser conocido como barrio “de los Peces”. Llamado así porque el Río Verde humedecía aquellas latitudes atravesando la calle de Moros hasta la puerta de San Blas. El porqué fue luego de las Canterías es un enigma. Vicente Paredes se fijó en el peculiar topónimo vinculándolo a la histórica Vía de la Plata. Hoy se cree con más fundamento que las obras de remodelación de la propia Audiencia y el acopio de materiales sobrantes ayudaron a moldear aquel nombre de “Canterías”.

Esta mañana de junio Cáceres es un hervidero de paisanos que deambulan por la calle de Peñas, como José, buscando la Plaza Mayor y su mercado semanal. Hay un aliño en el aire a especia, a verdura fresca y a tierra aún mojada de la noche anterior. El hombre no camina solo. Le acompaña su infatigable can que lleva siempre algo en la boca. Ahora porta una cesta donde ha ido recogiendo las viandas; por la noche muerde un palo de cuyas extremidades penden dos farolillos prendidos... aún quedan algunos años para que se enciendan las calles de esta ciudad.

Audiencia Provincial de Cáceres, sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. / EP

El saludo

Los vecinos al verle aparecer no apartan la mirada y le saludan desde lejos con un gesto de cabeza. Y cuando se dirigen a él le llaman don José, porque no sienten temor, como ocurre con los otros de su gremio.

El oficio de verdugo asoma en los legajos oficiales bajo el solemne eufemismo de «ejecutor de sentencias». En Cáceres se puede rastrear sin dificultad en legajos y documentos la parafernalia de muerte que rodeaba a los ejecutados, algunos de ellos, si no han sido objeto de expurgo, se encuentran en los archivos y también en boletines de la provincia donde aparecen los nombres de los condenados a muerte, de los jueces que firmaron las sentencias, de los curas que recibían la última confesión, de las cofradías compasivas, como la de Nuestra Señora de la Caridad, que les amparaban hasta su trágico final. Sin embargo, sus huellas, las del verdugo, desaparecen como una pisada en la arena. Apestado, odiado, temido, éste es una encarnación de la oscuridad, alguien que casi nunca posee un rostro ni una identidad.

Digo yo que, al fin y al cabo es hombre, y por el hombre ha sido creado. No obstante, en la literatura de la época se dice que camina hediondo con un círculo a su alrededor que nadie osa traspasar. Si cae nadie le ayuda a levantarse y si bebe en un vaso que no es el suyo, este se destruye con saña. Como decía la prensa de entonces, el dinero nunca se le da, sino que se le arroja a la cara. Desde luego causa espanto porque lleva la muerte y la tiniebla a cuestas. «De cien criminales llevados al suplicio, noventa y nueve jamás se cambiarían por el verdugo», afirmaba el periódico La Propaganda, el 20 de marzo del 1885.

Así combate la sociedad su existencia, con una mezcla de repugnancia e ignorancia. Durante una ejecución se perdona al condenado pero jamás al verdugo. Algunos verían a este funcionario de la Justicia como una personificación de la sombra, esa parte de nuestra psique que el yo consciente rechaza o ignora. En el espejo oscuro del verdugo nos enfrentamos a nuestros propios abismos, a ese potencial de la crueldad y destrucción inherente a cada ser humano.

El pueblo mira hacia otro lado y, sin embargo, no se pierde una sola ejecución. Esa es la paradoja. Decía Georges Lecomte en su libro ‘Espagne’ (1896) que cuando nuestro pueblo se divierte no se apasiona sino cuando la muerte está ante sus ojos, como si hubiera en nuestro fervor cierto gusto sanguinario. Es quizá por ese motivo por el que Publio Hurtado al hablar de la ejecución en su libro ‘Recuerdos cacereños del siglo XIX’ la coloca en el capítulo de los espectáculos, detrás las cucañas.

¿Pero qué tiene de especial este verdugo? ¿Por qué no provoca en el cacereño ese rechazo visceral? Parece que, en su naturaleza íntima, José se ha despegado de la clase repulsiva a la que pertenece. Se dice que ama a los animales, que cría y domestica canarios y jilgueros a los que ha construido unas originales jaulas giratorias y enseñado a alimentarse subiendo y bajando cubitos de agua y alpiste.

Además, como todo constructor de cometas, debe de ser un soñador... Algunas de esas telas voladoras que él mismo ha regalado a los niños hacen sombra a las cigüeñas en su vuelo de la tarde. Es numismático y anticuario, y su gusto por la música le viene por el hecho de tocar magistralmente el redoblante, una afición que trae de sus tiempos de mayor de regimiento; es también hombre de manos hábiles y dedos finos, capaz de crear primorosos calados con un trozo de papel y unas tijeras...

Sin embargo, una vez más es su corazón el que llama la atención de sus contemporáneos, pues se le tiene por ser muy cristiano y caritativo. Dicen que no hay en este modesto barrio en el que vive una sola necesidad que no socorra. Por eso me acerco con extrañeza a este José Nieto, al que Hurtado, en el fragor de la descripción termina llamando señor José, inclinando esas letras para recalcar, si cabe más, su osadía. Porque este verdugo debe de ser una anomalía que se resuelve, quién sabe, al comprobar que no hubo en Cáceres ejecuciones desde 1876 hasta 1909, un periodo que engloba la estancia de este sevillano en la ciudad extremeña.

Su despedida

José Nieto dejó de ser verdugo en Cáceres en 1896. Lo sabemos porque así viene publicado en la prensa al anunciar la vacante del cargo y porque en el periódico El Liberal, en un curioso artículo sin firma de ese mismo año, se menciona de pasada «que el célebre señor José ha dejado de ser voluntariamente ejecutor de esta Audiencia». Una noticia extraordinaria pues hablando de otro tema que no viene al caso hace referencia a este curioso personaje. Y lo hace con naturalidad, como si todo el mundo lo conociera.

Sigo sus huellas hasta la capital hispalense donde se desvanecen, aunque no del todo. Un artículo publicado en el Noticiero Sevillano por aquellas fechas menciona que un guardia urbano ha puesto a disposición de la justicia a un individuo llamado L. Francet por armar un fuerte escándalo en la calle del Panecito. El nombre del policía que le detuvo es José Nieto.

Una vez más quiero pensar que es el mismo hombre portando otro uniforme, otra piel diferente que la de verdugo. Y sueño, y me gustaría creer, a diferencia de aquel otro que dirigió Berlanga, que este José Nieto fue de una ciudad a otra evitando el cadalso y que sólo una ciudad como Cáceres, siempre con su memoria a cuestas, podría albergar la historia de un tierno verdugo que quizá nunca llegó a ejercer del todo su oficio.