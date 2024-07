El camino hasta Manila

El shock de encontrarme de repente en un oasis tropical enclavado dentro de un aeropuerto futurista me descolocó más de lo previsto. Al facturar las maletas en el aeropuerto de Viena, había hecho un ejercicio de visualización del viaje. Tenía que salvar un vuelo “corto” de seis horas desde Viena hasta Doha. Desde allí debía encontrar algún rincón cómodo para esperar un par de horas y de nuevo tomar otro avión que me llevaría hasta Manila, donde aterrizaría diez horas después.

Pero no esperaba que ese lugar cómodo fuera un banco debajo de una cascada tropical en una ciudad construida sobre el desierto. Al sobrevolar Doha, desde el avión solo se ven dunas hasta que aparecen, sin previo aviso, decenas de megarascacielos apretados unos junto a otros, como si tuvieran miedo de perder su sitio.

Todo este paisaje, el natural y el artificial, terminó por desorientarme, y de improviso me encontré intentando recordar adónde me dirigía mientras tomaba aire apoyado en una palmera. Siempre he sentido que al viajar en avión, tu cuerpo suele llegar al destino mucho antes que tu consciencia. El término moderno es jetlag, una palabra que nunca me ha gustado demasiado. Yo prefiero imaginarme a nuestras consciencias nadando apuradas en mitad del océano, intentando reunirse con nuestros recipientes corporales, que ya están bronceándose en alguna playa mientras se quejan del cambio horario con un daiquiri en la mano.

No estamos preparados fisiológicamente para llegar tan rápido a los sitios. Tras decenas de miles de años viajando a pie o sobre algún animal, el ser humano ha creado de la noche a la mañana aparatos capaces de surcar el cielo, ese lugar que no está preparado para acogernos, a una velocidad que incluso puede superar la barrera del sonido.

Atrás quedaron los tiempos, no tan lejanos, en los que dar la vuelta al mundo en ochenta días parecía un reto inalcanzable que le hacía ganar apuestas a Willy Fog. La Generación Low-cost, entre la que me encuentro, hemos tenido la suerte de normalizar los viajes en avión gracias a la gran reducción en el precio de los vuelos, especialmente durante principios de la década pasada. Durante mis años universitarios, solo hacía falta esperar a que una compañía de bajo coste sacara alguna promoción para acabar, por un puñado de euros, en poblaciones tan insospechadas como Fez, Charleroi o Sofía, que se llenaban de veinteañeros españoles con poco dinero en el bolsillo pero muchas ganas de enriquecerse de nuevas experiencias.

Antes de eso, la generación de mis padres disfrutó por primera vez de la posibilidad de llegar a lugares legendarios de forma más normalizada. Y lo más importante, también podían regresar después de un par de semanas sin mayores incidentes que alguna maleta extraviada. La Generación Transatlántica podía tomar un avión y plantarse en el Caribe para pasar su luna de miel, y hacerlo además fumándose un cigarrito en la cabina del avión.

Gracias a estos avances colectivos, los seres humanos ahora podemos conocer rincones del mundo que antes eran virtualmente inaccesibles para nuestros antepasados, a no ser que estuvieran dispuestos a embarcarse en navíos de travesía incierta o a empezar una nueva vida al otro lado del charco, siempre con el gran riesgo de naufragar en el intento. La referencia a Leonardo DiCaprio en el Titanic es obligada, aunque hay ejemplos menos románticos pero más interesantes en narraciones como la de Pigafetta, a la que volveré en algún momento de este diario.

La parte positiva es que ahora podemos alcanzar esos lugares si nos lo permite el presupuesto. La parte negativa, que estamos perdiendo el trayecto que nos lleva hasta allí. De haber existido siempre aviones, no tendríamos el Camino de Santiago, libros apasionantes como el Corazón de las Tinieblas no habrían sido escritos y las aventuras de Tintín se ceñirían a sus problemas de convivencia con el Capitán Haddock en el castillo que compartían en la campiña belga.

A pesar de eso, durante mi vuelo desde Europa hasta Filipinas, me dio tiempo a experimentar algunas transiciones culturales fugaces, suficientes para ir notando que me alejaba de casa. Una vez recuperado del shock inicial en el aeropuerto de Doha, pude salir del bosque tropical y ver otros servicios que ofrecía la terminal, como decenas de tiendas de súper lujo, salas para el rezo separadas por sexo, esculturas mastodónticas modernas y, finalmente, mi puerta de embarque.

El segundo vuelo, el que debía ser más duro por su longitud, en realidad pasó en un agradable duermevela, entre servicios de comida picante y películas entrecortadas por el sueño. Veinticuatro horas después de haber salido de Viena, incluido el cambio horario, mi cuerpo y la parte de mi consciencia que había conseguido alcanzarme llegaron a Manila. Tras sellar el visado y recoger las maletas, salí al exterior para poner un pie, por primera vez, en Filipinas, el lugar donde voy a vivir los próximos años de mi vida.

