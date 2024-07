Un ebanista de ébano en Cáceres

Cabrel Lenou no es ajeno a la crisis que ha generado en España el asilo a los migrantes menores que llegan a las costas españolas en patera. No es ajeno, pero prefiere hablar de arte en vez de política y de políticos. Sí reitera que agradece a España “todo lo que tengo hoy porque me lo ha dado España”, pero a la vez es tajante afirmando que no se lo han regalado.

“Yo he luchado para conseguirlo; tuve que luchar día y noche, sin comer, sin dormir, sin nada… hoy estoy orgulloso gracias a España, pero nadie me ha regalado nada, lo he conseguido luchando, y sigo luchando para conseguir lo que quiero", zanja.

Este testimonio es el final coetáneo de una historia de vida, la de un joven africano que en 2018, después de haber emprendido varios negocios con más o menos éxito en su país de origen, Camerún, inicia un largo y arriesgado viaje. Seis meses a pie cruzando cuatro países africanos para llegar en patera a la costa de Cádiz.

De Cádiz a Córdoba, en Baena, y de ahí Extremadura, primero como feriante en Guareña, y después de carpintero en Trujillo y Cáceres.

La carpintería, oficio que aprendió en su país, con un hermano antes y en su propio taller, le ha abierto las puertas del mercado laboral en Extremadura.

Cabrel Lenou en Camerún trabajando en su oficio / Cedida

Cabrel, que nació en la ciudad de Duala y se crió en una familia de siete hermanos, alcanzó ahora hace seis veranos Tarifa, donde fue auxiliado por Cruz Roja después de un periplo de medio año desde Camerún a Marruecos pasando por Nigeria, Níger y Argelia.

"Salimos tres amigos, pero llegué solo, nadie aguantó lo que yo. Fueron seis meses de camino en los que pasamos muchas cosas, disparos, palizas y con la pierna rota en el desierto de Argelia caminando casi una semana", relata. "Aguanté mucho, pero siempre digo que volvería a hacerlo si hace falta porque son cosas que te hacen más fuerte", confiesa muy seguro de lo que dice.

Artesanía y cine

El camerunés recala en Extremadura, trabaja como feriante en Guareña, y recibe una llamada de la carpintería Meneses de Cáceres, donde estuvo empleado dos años. Y de Cáceres a Trujillo a una saga de artesanos carpinteros, Cancho. "La carpintería Cancho me ha inspirado mucho. Fue allí donde sentí que podía hacer artesanía, ellos reciclaban muchas cosas y la madera que desechaban yo también la usaba y hacía mis trabajos", explica Lenou, que además de carpintero es artesano y artista plástico.

Algunos de los trabajos de artesanía de Lenou / Cedida

Otros dos años en la localidad trujillana le curten en el oficio, hasta que se traslada a Cáceres "por amor" y se precipita la idea que le ronda en la cabeza, montar su propia carpintería, Start Dreaming (empieza a soñar). Un sueño que ha cumplido hace escasos dos meses, los que lleva como autónomo en la capital cacereña con su negocio en Sanguino Michel.

"Mi sueño es hacerme un gran empresario, no sé como lo voy a hacer, pero sé que lo voy a lograr", afirma con convicción este camerunés de 31 que quiere guionizar su historia vital y llevarla a la pantalla. Y es que además de la artesanía, el cine es otra de sus pasiones. A través del proyecto 'Start Dreaming Comedia', Lenou está inmerso en la grabación de un cortometraje cinematográfico sobre su tierra.

"Una parte de mi proyecto es hacer una película sobre mi vida y escribir un libro para inspirar a mucha gente", revela el artesano, que realiza todo tipo de trabajos en madera (puertas, armarios, vestidores, muebles a medida...) y artesanía decorativa como cuadros, piezas hechas a mano y diseños con resina epoxi, que también ha expuesto en una muestra en Trujillo.

"No has venido a comer y dormir"

"Cada uno de nosotros hemos salido con un sueño. Yo he salido con el sueño de ser un empresario muy grande y por eso estoy luchando. Lucha por tu sueño, no te quedes ahí sentado", es el consejo de Cabrel a jóvenes que como él abandonan su tierra buscando un futuro en Europa que allí les es negado. "Si has salido porque hay una Guerra, no has venido a comer y dormir, búscate la vida, crea la oportunidad, porque cuando has salido de allí tienes algo en la cabeza, puedes enseñar tu cultura, pregunta por tu vida, piensa en ti, si no pides trabajo nadie te va a dar trabajo", concluye el ebanista de ébano de Cáceres.

