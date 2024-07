Acuerdo entre Atento y los empleados de Cáceres: podrán teletrabajar

Ya hay acuerdo entre la empresa Atento y los 62 empleados de su sede en Cáceres afectados por la modificación de las condiciones laborales. Finalmente teletrabajarán desde su sección en la capital cacereña y no tendrán que desplazarse a Madrid. También se ha declinado la opción de asistir de forma presencial tres días al mes a la capital de España. Además, serán emplazados en otras áreas de la entidad. Así lo ha anunciado el presidente de Comité de Empresa, José María Boyero, después de que el sindicato Comisiones Obreras indicase que "la empresa expuso su última propuesta y, tras ser valorado con las secciones sindicales en las provincias afectadas, se ha decidido su aceptación y firma. Estamos convencidos de que es la decisión menos gravosa con el escenario por el que atraviesa la compañía".

Después de varios días de negociación y una jornada de huelga, en la tarde de este martes las partes han llegado a un acuerdo que evita el traslado de más de medio centenar de trabajadores a Madrid. "No veíamos correcto que 50 compañeros nos tuviéramos que ir a Madrid por la situación económica de cada uno, teniendo en cuenta que el 70% de la plantilla de Cáceres está en teletrabajo. Puede haber trabajadores que no estén de acuerdo con la decisión, pero yo creo que hemos conseguido lo mejor para la gran mayoría. El traslado a Madrid era inviable porque la mayoría hubiera renunciado al trabajo", explica Boyero. Además, los trabajadores que no se quieran acoger a esta modificación recibirán una indemnización de 30 días por cada 14 meses de antigüedad en la empresa. "Solo queríamos mantener nuestros puestos de trabajo", remarca.

Todos los sindicatos han estado presentes en la negociación y la mayoría han votado a favor de la última propuesta de la empresa.

