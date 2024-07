La investigación del tiroteo en el polígono ganadero de Cáceres apunta a un ajuste de cuentas

La investigación que la Policía Nacional lleva a cabo sobre el tiroteo en el polígono ganadero de Cáceres apunta a un ajuste de cuentas entre bandas, según indican fuentes del cuerpo. Minutos después de las 15.00 horas del pasado domingo, en una vía perpendicular a la Calle C y sin salida, un coche se estampó contra la puerta de la primera vivienda situada al lado derecho de la travesía para forzarla. Acto seguido, comenzó el fuego cruzado: «Sonó un golpe fuerte, pensé que algo se había caído, y luego se escuchó algo parecido a unos fuegos artificiales, como petardos. Todos los perros que hay por la zona se alborotaron y comenzaron a ladrar. Entonces, me dí cuenta de que algo estaba pasando», indican personas que residen en esta zona de la ciudad. Hasta siete impactos de bala se pueden observar aún tanto en el acceso a la vivienda, como en la pared situada al otro lado de la calle, que también provocaron daños materiales en un coche. Las pesquisas se centran ahora en dilucidar quién conducía el vehículo que impactó en la entrada del recinto, puesto que huyó tras detonar todos los cartuchos, según señala la Policía. Las personas que estaban en el interior de la vivienda ya están identificadas.

«Cuando paseo por las calles cercanas siempre me fijaba en que por esa zona transitaban a menudo coches de lujo y que esa vivienda estaba muy frecuentada», explican vecinos del polígono ganadero, que prefieren no identificarse por temor a represalias. «Ví que la Policía confiscaba una carabina y un fusil del interior de la vivienda, ahí se tuvo que liar algo muy gordo», cuenta un propietario que observó el trabajo del cuerpo tras los disparos. «Lo que ha ocurrido es un peligro porque, si hubiera pasado alguien justo en ese momento, se podría haber llevado el tiro en la cabeza porque están justo a esa altura. Podría haber pasado una desgracia», indican. «Fue todo como en una película del oeste, al estilo ‘gangster’, estilo americano», explican. Cabe destacar, además, que la casa en la que se produjo el tiroteo dispone de una cámara de seguridad en la parte exterior que apunta a la puerta y luces que se encienden automáticamente mediante sensores de movimiento.

Los vecinos, «intranquilos»

«Llevo varios años viviendo aquí y la verdad es que tengo un poco de intranquilidad. Yo me vine aquí porque creía que todo iba a ser mucho más tranquilo, en ningún momento creía que estas cosas pudieran ocurrir. Además, el resto de vecinos son muy buenos y agradables. No me planteo irme de aquí pese a todo lo que ha ocurrido, la Policía ya está al tanto de todo y eso nos da algo de seguridad. Ha ocurrido una vez, pero no volverá a pasar», cuentan residentes de la zona.

Por otro lado, el presidente de la Federación Distrito Norte, que aglutina a todas las asociaciones vecinales de esta parte de la ciudad, Joaquín Valhondo, muestra su preocupación ante la «incertidumbre» que sufren los habitantes de esta zona de Cáceres: «Nadie sabe qué habrá pasado, es ya el segundo tiroteo en muy poco tiempo, no sabemos si está relacionado, nadie nos quiere decir nada. Creo que el secretismo de los cuerpos de seguridad no tranquiliza a nadie, más bien preocupa. Tampoco entendemos si es porque no tienen pruebas o para no alterar a la población», explica. Valhondo, que vive en Montesol, indica que «si viviera en esa zona, no me sentiría seguro. Cerraría todo a cal y canto. Habría que averiguar si es una persona a la que se le pueda detener, si son enfrentamientos entre familias o bandas», sentencia Valhondo.

Dos tiroteos en tres meses

Hace apenas tres meses, en abril, otro tiroteo en esta zona dejó un herido de bala que fue trasladado al hospital en estado leve con un disparo en el glúteo. Ese suceso ocurrió en una de las fincas del recinto y los hechos aún no se han clarado. Se barajaron distintas posibilidades: un disparo fortuito o un posible ajuste de cuentas, pero aún se desconoce el resultado final de la investigación.

