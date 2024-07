Una veintena de plazas de Policía Local de Cáceres todavía sin cubrir

«O se sacan plazas de Policía Local o a la ciudad de Cáceres no se les puede prestar un servicio adecuado». Ese es el grito de ayuda de sindicatos y oposición sobre el cuerpo policial municipal. No cuenta con los suficientes efectivos ni vehículos y reclaman que esta situación cambie.

Cuenta el representante de la Policía Local a nivel autonómico del CSIF, José Luis Ruiz, que cada vez va a haber «más escasez de policía y eso va a repercutir en la seguridad ciudadana y en el servicio que se presta a los ciudadanos». Por ello, ha rogado a la Corporación que saque las plazas públicas para este cuerpo. «Una plaza de policía se tarda como mínimo año y medio en cubrir», subraya Ruiz.

En cuanto a las vacantes, explica que actualmente hay una veintena sin cubrir, aunque el cuerpo necesita que se incorporen 40 policías más «para que Cáceres funcione de una manera adecuada», señala. Esperan que el consistorio cacereño sea «generoso» a la hora de sacar la Oferta de Empleo Público y apunta a que «el alcalde ha dicho que va a transformar la Policía Local, tendrá que empezar por sacar más efectivos».

En este sentido, resalta que en la plantilla también hay efectivos de segunda actividad que «si bien hacen una labor que es muy importante, ellos no pueden salir a la calle». Actualmente, trabajan sobre el terreno unos 90 agentes y ejemplifica que la noche del pasado domingo, día en el que España ganó la Eurocopa, no había «suficientes agentes». Matiza que «o tenemos más policías o no llegamos, no podemos hacer frente a todos los eventos que se programan en Cáceres».

Asimismo, José Luis Ruiz recuerda que en las próximas semanas el cuerpo se adherirá al protocolo Viogen y señala que «hay cada vez más competencias, pero el personal es cada vez más escaso».

Protocolo Viogen

Sin embargo, respalda que la capital cacereña «es una ciudad segura, pero ello se consigue con policías, su presencia siempre genera seguridad». Así, Ruiz le pide al Ayuntamiento de Cáceres que «analice bien la situación de la Policía Local y que saque las plazas necesarias. Si no lo hace vamos a tener un problema los próximos años».

Sobre las infraestructuras con las que cuenta, resalta que llevan tiempo sin contar con un furgón de atestados y les faltan vehículos policiales, según enumera Ruiz. «Si queremos ser una policía de vanguardia tenemos que tener los medios adecuados», incide.

Actualmente, cuenta con cinco vehículos patrulla, uno todoterreno y ocho motocicletas que se utilizan «muy poco». Al no haber un furgón de atestados se coge uno de estos coches patrulla cuando se necesita.

Ruiz lanzó estas reivindicaciones coincidiendo con la celebración de la Virgen del Carmen, patrona de la Policía Local cacereña.

Una opinión que se contradice con la del alcalde, Rafa Mateos. Avanzó a los medios de comunicación que mejorará las instalaciones, se pondrá en marcha una galería y un simulador de tiro, para que los agentes puedan practicar.

«Vamos a seguir profundizando en la reorganización del cuerpo con una nueva estructura administrativa que brinde mayor flexibilidad y capacidad de trabajo», subrayó Mateos, a lo que añadió que vinieron «a ser valientes, a cambiar las cosas y a mejorar el cuerpo».

En concreto, indicó que «en un año se han tomado decisiones importantes que afectan a la plantilla. Se ha hecho un esfuerzo económico importante para dotarla con mejores medios materiales». Aunque resaltó que «esto no ha acabado aquí, hay que seguir trabajando en mejorar este cuerpo».

Además, incidió en que los cacereños «deben estar orgullosos de la Policía Local que se dedica en el día a día a facilitarnos la vida, a garantizar la seguridad y que se celebren eventos importantes».

Oposición

Mientras, la oposición sí coincide con el CSIF. La portavoz del PSOE, Belén Fernández Casero, apunta a que actualmente hay 21 vacantes sin cubrir.

«Estamos viendo desgraciadamente cómo en este último año se suceden episodios que dan mayor sensación de inseguridad a la ciudadanía, como que la comisaría en Aldea Moret no pueda abrir porque no hay plantilla para poder hacerlo», explica la edil.

A esta falta de efectivos también hay que sumarle que «el proceso de formación de un policía, requiere tiempo desde el proceso selectivo hasta que se pueda incorporar como agente».

Por ello, la portavoz socialista pide al consistorio que en la próxima Oferta de Empleo Público, «que ya debería de estar publicada, debería haber salido en el primer trimestre del año, matiza; salgan estas plazas porque hay un déficit de personal». También demanda que haya una «reestructuración» de la plantilla para ofrecer «mayor efectividad».

Coincide con Fernández Casero el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, en la necesidad de que haya más efectivos. «Esa demanda tiene que ser cumplida más pronto que tarde por parte del equipo de gobierno municipal para garantizar la seguridad», subraya.

Sobre los medios con los que cuenta el cuerpo policial, reafirma que «el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo importante para acondicionar la infraestructura y la organización de los servicios que presta la Policía Local para que sea efectivo». También cree que se debe invertir en la «actualización de temas informáticos y en organización interna para que sea una policía del siglo XXI».

Mientras, la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, señala que su situación «es mejorable», al igual que lo es la del «conjunto de la plantilla municipal». Defiende que se elabore una auditoría de servicios para determinar «las necesidades, carencias y posibles mejoras de todos y cada uno de los departamentos municipales, entre ellos la policía».

