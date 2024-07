"Los vecinos sienten el daño a Santa Lucía como personal, están dolidos y ofendidos"

Lo intentaron por primera vez en la última semana de junio, pero la cerradura y los cerrojos de la puerta de esta ermita centenaria resistieron, y los ladrones no lograron doblar la chapa. Volvieron otra vez en los primeros días de julio y entonces probaron por la puerta de la casa anexa, más pequeña pero de cuarterones amplios. Consiguieron abrir un pequeño hueco y entrar, para descubrir que no había ninguna conexión con la ermita. En la madrugada del 7 al 8 de julio, tercer intento: destrozaron parte de la chapa de la puerta principal a golpes, protegidos por la lejanía de las zonas habitadas. Lo peor no fue el robo, casi sin valor económico, lo peor fue el daño a Santa Lucía, una mártir a la que se le rinde culto en estas tierras al menos desde el año 1522, según los fondos documentales.

¿Hay algún avance que conozca la parroquia sobre la investigación?

Nada aún, de momento la policía no nos ha comunicado nada. Por otro lado, estamos esperando que nos confirmen los presupuestos de los daños que hay subsanar en la imagen y en la ermita, y también la respuesta de lo que va a asumir el seguro. Una vez tengamos esos datos resueltos, comenzaremos a ver qué hacemos para cubrir los gastos. La gente posiblemente colaborará porque en el barrio existe una vinculación especial con Santa Lucía.

La noticia sigue sobrecogiendo a Aldea Moret, un daño sin sentido…

Sí, los vecinos están muy apenados, sienten como si esto se lo hubieran hecho personalmente a cada uno, como una falta de respeto a ellos mismos... Están ofendidos. Sobre todo porque no entienden un acto de ese tipo. ¿Qué daño ha cometido la imagen? Si los ladrones entran y se llevan la corona, que en realidad es una aureola sin valor económico, ¿qué le vamos a hacer? Pero de ahí a tirar la imagen y hacerle lo que le han hecho, nos parece una barbaridad.

En la comunidad parroquial descartan que alguien haya querido infligir ese daño moral. Ustedes sostienen que más bien se trata de un robo de unos ladrones sin respeto por lo sagrado, unos ladrones además poco avezados porque se llevaron objetos sin valor…

Yo no puedo asegurar cien por cien cuál fue la intención con la que entraron, si bien parece bastante claro que iban a robar. Podían haber hecho mucho más daño dentro del templo si tuviesen otra intencionalidad: los bancos, el retablo…. Pero todo indica que iban a por la aureola de Santa Lucía, atraídos por su dorado, que en realidad es latón, y se la han arrancado y causado esos destrozos al caer la imagen al suelo. También se llevaron ocho candelabros pensando que eran de valor, y tampoco... Yo no creo que exista un afán de venganza de nada, sino un robo, un acto vandálico. Sea como sea, la gente está muy dolida y triste por lo que ha pasado, incluso los más asiduos no quieren ni subir a la ermita.

De hecho, en todas las entrevistas que les hacen estos días, varias desde cadenas nacionales porque el asunto llama la atención, ustedes en la parroquia siempre destacan la unidad del barrio...

Claro, y este es un suceso doloroso que también ha hecho sacar a flote la sensibilidad común, porque tanto los practicantes como los no practicantes, tanto los que van a la iglesia como los que no, todo el mundo está diciendo lo mismo, que ha sido una barbaridad, que cómo se pueden hacer esas cosas.

¿La imagen quedará recuperada tras su restauración?

La encontramos en el suelo, con signos de haber sido arrojada desde el altar al escalón, y de allí debió resbalar hasta quedar parada por la barra que une las dos patas de la mesa del altar, rompiéndose por los golpes una mano, la nariz, la copa donde guarda los ojos, además de daños en la cara, los brazos… Es una talla de 1993, encargada por la gente del barrio a un taller de arte religioso de Madrid para sustituir la anterior imagen, muy deteriorada. Nos preocupaba que, al ser de madera, se hubiera fracturado por dentro, pero en Gótico Restauciones nos han comunicado que no, que son fracturas exteriores, y que además se puede realizar una buena restauración.

Y todo esto al poco tiempo de regresar de Roma. Usted fue uno de los tres sacerdotes elegidos por la Conferencia Episcopal para representar a España en el encuentro de 300 párrocos del mundo, dentro del Sínodo Universal. Una designación que cobra especial simbología al proceder de una parroquia humilde de barrio, como Aldea Moret, y de otra eminentemente rural, como Salorino. Cuéntenos su experiencia...

Ha sido impresionante. Nos hemos reunido 195 párrocos de 99 países distintos, y esto nos ha dado una capacidad tremenda de palpar directamente la universalidad de la Iglesia. Tendemos a pensar que las cosas son más o menos como las pensamos, pero cuando empiezas a compartir, a dialogar y a cambiar impresiones sobre los temas fundamentales de la Iglesia con otros hermanos que viven otras realidades, otras culturas muchas veces ancestrales, otras lenguas…, te das cuenta de que la Iglesia es mucho más grande de lo que cada uno podemos imaginar desde nuestro espacio. Somos tantos millones de católicos de tantos países distintos, que hay que entender que las decisiones se toman para todos. No tienen por qué dominar por ejemplo las ideas de Occidente, en otros lugares del mundo pueden verse las cosas de otra manera. Esto ha supuesto una riqueza extraordinaria.

¡Ha saludado al Papa Francisco…!

Sí, al cuarto día nos llevaron al Vaticano y el Papa quiso firmar delante de nosotros una carta para todos los párrocos del mundo, donde nos pedía el esfuerzo de trabajar por construir la sinodalidad en la vida de nuestras parroquias. Luego nos saludó uno a uno. Como nuestro obispo me había pedido que le transmitiese que llegaba desde la Diócesis de Coria-Cáceres, y la gente de Aldea Moret y Salorino me había insistido que le dijera que rezaban por él, y sabía que sólo dispondría de unos segundos, llevé elaborada una tarjeta con los nombres y anagramas de la diócesis y las parroquias, con los mapas, y las frases de agradecimiento, una tarjeta en la que además pedía su bendición. Se la entregué en ese momento. Fue muy emocionante. Estoy convencido de que algún día podremos decir que hemos conocido a un santo en esta vida.

Cuentan que le ha emocionado la ilusión de sus parroquias…

Sí, porque la gente ha vivido mi elección como una elección a ellos mismos. Y así ha sido. Me ha sorprendido lo feliz que se han sentido por el hecho de que se haya designado a un representante de una diócesis humilde, casi de frontera, de parroquias sencillas. Esto a la gente le ha supuesto un ‘subidón’ extraordinario, una revalorización de lo que somos, una inyección para valorar nuestras parroquias.

Y ahora, a seguir trabajando.

Además, con una misión que nos ha encomendado el Papa: ser misioneros de la sinodalidad, animar a los párrocos y obispos a esa sinodalidad de la Iglesia universal. En pocos días, junto con mi compañero Jesús Luis Viñas, viajaremos además a Perú, donde Aldea Moret tiene niños becados para estudiar. Y en septiembre nos visita la Virgen de la Montaña. Queremos que sea una ocasión para reforzar la comunidad, para unir a la gente, para fortalecer la vida de las personas, una ocasión que enorgullezca y dé razón de ser a la barriada, que bastante estigma recibe.