La coautora del robo en Atrio sale de la cárcel con su primer permiso

Priscila Lara Guevara disfruta desde este viernes de su primer permiso penitenciario ordinario. Es la coautora, junto a Constantin Gabriel Dumitru, del robo de 45 botellas en el restaurante de Atrio. Deberá volver al centro penitenciario el próximo lunes. Ha cumplido la mitad de su condena, que es de cuatro años. Guevara, que no realizó declaraciones a la salida de la cárcel, abandonó la prisión cacereña con la cara tapada y acompañada de su abogado.

Su letrado, Juan José Collado Barriga, aseguró a las puertas del centro penitenciario, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, que Guevara estaba contenta y que salió con «alegría» tras «dos años recluida». Y anunció que estudia solicitar una revisión de la condena, que fue de 4 años y 6 meses para Constantin Gabriel Dumitru, y de 4 años para Priscila Lara Guevara por el robo en octubre de 2021 de un total de 45 botellas de la bodega del restaurante Atrio, de Cáceres, valoradas en 1,6 millones de euros.

En sus declaraciones a la agencia de noticias, el abogado recordó que los dos condenados «vinieron de Croacia -donde fueron detenidos hace ahora dos años- tras pasar por una prisión» en el país balcánico en la que estuvieron «mal», y apostilló que después tuvieron un juicio «muy mediático" y que "tardaron mucho en clasificar su situación», dado que primero tuvieron que ser trasladados a España y después esperar a la sentencia del Supremo, hasta entonces «no se ha podido clasificar al interno». Guevara está en segundo grado.

En declaraciones difundidas por la agencia a las puertas de la cárcel de Cáceres, Collado indicó que la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Cáceres «en un principio» denegó el permiso carcelario, pero, tras presentar un recurso, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria estimó que «no existe riesgo de fuga».

El letrado avanzó que está trabajando para «plantear la revisión de la sentencia» con «hechos nuevos que van aconteciendo», aunque aún «no» se ha planteado ante el Tribunal Supremo.

Sobre el paradero de las botellas, precisó que «siguen sin aparecer». «Yo no sé dónde están las botellas, me limito a lo procesal. Yo no les he preguntado dónde están las botellas, pero lo cierto es que no han aparecido», afirmó.

Además, el letrado, según declaró a la agencia de noticias, apuntó que el coautor del robo, Constantin Gabriel Dumitru, ha declinado disfrutar del permiso penitenciario en señal «de protesta» porque considera que judicialmente «no se está siendo justo con él» y pide «ser expulsado» a Holanda, su país de residencia.