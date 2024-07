La familia tiroteada en el polígono ganadero de Cáceres teme por su vida: "Han intentado asesinar a mi marido"

«Han intentado asesinar a mi marido». Son las palabras de S. M., iniciales que se corresponden al nombre de la propietaria del inmueble del polígono ganadero de Cáceres en el que el pasado domingo tuvo lugar un tiroteo con fuego cruzado que se saldó finalmente sin heridos. «Tres sicarios encapuchados asaltaron mi vivienda cuando estaba con toda mi familia en el interior, podrían haber matado a 15 personas», señaló en declaraciones a este diario mientras niega que se trate de un ajuste de cuentas y que a su casa accedan a menudo coches de alta gama, como sostenían vecinos de la zona.

Según la versión que relata, se vieron obligados a huir de Badajoz porque intentaron asesinar al marido de S. M., que prefiere no identificarse ante la gravedad de los hechos acaecidos. «Le dieron cinco disparos y estuvo dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos. Gracias a que no le mataron, pudo acreditar quién le había disparado porque les vio», explica. Al recibir el alta hospitalaria, decidieron interponer una denuncia ante las autoridades «para intentar que les metieran en la cárcel y poder seguir con nuestras vidas». Además, se mudaron a Cáceres para alejarse del problema.

Aumento de las represalias

Lejos de conseguir dicho objetivo, S. M. cuenta que las represalias contra sus familiares y propiedades han aumentado en el último lustro. «Desde entonces no nos han dejado vivir, nos han quemado casas y coches, han pegado palizas a familiares y ahora han llegado al punto de contratar a sicarios para quitarnos la vida. Incluso mi madre, que ha sido una trabajadora honrada toda su vida, se ha tenido que mudar de su casa».

«Lo único que ellos querían es que retirásemos la denuncia, pero no lo hemos hecho y el juicio está pendiente. Por ello quieren matar a mi marido. Como no logran cogerle solo en ningún sitio, pues han ido a casa de la manera en que lo han hecho. Estoy segura de que no han sido ellos mismos, pero sí personas a las que han enviado. Y eso ya lo sabe la policía». «Lo peor que hicimos fue poner esa denuncia, porque entraron en prisión y salieron meses después tras pagar una fianza. Y hasta el día de hoy hemos recibido constantes amenazas para que la retiremos. Incluso nos quisieron dar 100.000 euros para que la quitásemos y mi marido dijo que no porque quería que lo pagasen en prisión», explica. «En Cáceres no conocemos a nadie, pero en Badajoz nunca hemos tenido problemas, jamás, somos una familia trabajadora compuesta por personas formales», incide S. M.

«Por poner un ejemplo de lo que hacen, mi marido acompañó a un primo suyo a un juicio y estaban esperándole más de 30 personas en la puerta con sillas y palos para pegarle. Es un intento de asesinato más. Está todo grabado. Siempre les he tenido miedo, por eso no he salido ni en televisiones ni en ningún sitio», recuerda.

Fuego cruzado

Cabe recordar también que hubo fuego cruzado y que, tanto en la puerta de entrada principal, como en la pared de bloques de hormigón situada justo al otro lado de la puerta, aún se pueden observar los agujeros que las balas provocaron. «Si no hay una respuesta por nuestra parte en forma de disparos, esas personas entran en nuestro domicilio y nos matan. Gracias a que hemos podido defendernos y se han marchado, nos pudieron acribillar a todos. Si no es por la defensa que hicimos, no estaría aquí ahora mismo», cuenta la propietaria.

En la parte exterior del recinto hay una cámara de seguridad que graba el acceso principal al inmueble: "Hay un vídeo, que ya lo tienen los cuerpos de seguridad, en el que se ve todo. De los tres encapuchados, uno portaba un chaleco antibalas. Cuando terminó todo, se ve como dos huyen a pie y el otro se va en el coche. Es lamentable que nos digan que, si no es por nuestra respuesta, a esta hora estáis todos muertos. Yo salté todo lo rápido que pude hacia la parcela de atrás con mi hija de seis años y no sé qué pasó en la mía. No hay derecho a lo que ocurrió", explica. "Quiero aclarar también que, de mi casa, solo se llevaron dos escopetas de balines tras el registro policial. De allí no han sacado otro tipo de armas. La policía sabe qué ha pasado allí y cómo nos defendimos", explica S. M.

"Ahora solo estamos esperando a que la justicia haga su trabajo. Intentarán arrestar a los encapuchados y esperemos que digan quién les ha mandado para que la Policía pueda ir a por ellos y, así, meterles en la cárcel", sentencia.

Los vecinos, «intranquilos»

Los vecinos de la zona del polígono ganadero en el que se produjo el tiroteo ya mostraron su intranquilidad tras lo ocurrido: "Yo me vine a vivir aquí porque creía que todo iba a ser mucho más tranquilo, en ningún momento creía que estas cosas pudieran ocurrir. Además, la gente parece agradable y buena. Ha ocurrido una vez, pero creo que no volverá a pasar", señalaban. Por otro lado, el presidente de la Federación Distrito Norte, que aglutina a todas las asociaciones vecinales de esta parte de la ciudad, Joaquín Valhondo, mostró su preocupación ante la «incertidumbre» que sufren los habitantes de esta zona de Cáceres.

Se trata del segundo tiroteo que se produce en este enclave de la parte norte de la ciudad en apenas tres meses. En abril, otro tiroteo dejó un herido de bala que fue trasladado al hospital en estado leve con un disparo en el glúteo. Ese suceso ocurrió en una de las fincas del recinto y los hechos aún no se han clarado. Se barajaron distintas posibilidades: un disparo fortuito o un posible ajuste de cuentas, pero aún se desconoce el resultado final de la investigación.

