El IBI bajará en 2025 entre 10 y 15 euros con la reducción de un 4% del tipo impositivo

El portavoz del gobierno local, Ángel Orgaz, confirmó este viernes que la rebaja del tipo impositivo del IBI urbano será de tres puntos porcentajes, pasará del 0,75% del valor catastral del inmueble al 0,72%. La bajada media por el recibo de una vivienda puede estar entre los 10 y los 15 euros, aunque la cantidad definitiva dependerá de los valores catastrales de cada propiedad. Orgaz aseguró que hay acuerdo con Vox en esta reducción en el impuesto. El gobierno local, del PP, está en minoría y para la modificación de la ordenanza fiscal necesita el apoyo de los dos ediles de Vox. La bajada del impuesto no entrará en vigor hasta el ejercicio de 2025.

El anuncio de Orgaz coincide con la finalización del plazo del periodo voluntario de pago del impuesto de este año. En 2024 se han puesto al cobro 95.271 recibos por un valor de 25.729.084 euros. Son 237.330 euros más que el pasado año. Un tercio de los ingresos que obtiene el ayuntamiento viene del IBI urbano. Según las estimaciones realizadas este viernes por el portavoz, que también es el concejal de Economía y Hacienda, la rebaja del IBI, con la reducción del tipo y con otras modificaciones que se realizarán en la ordenanza, recortará los ingresos del ayuntamiento en torno a un millón de euros. Este recorte en la recaudación se verá compensado, según el ejemplo citado por Orgaz, con la cancelación del total de la deuda a largo plazo que el ayuntamiento mantenía con entidades de crédito, lo que permite que no se tenga que abonar anualmente aproximadamente un millón de los intereses y de la amortización del capital.

La bajada de tres puntos porcentuales en el tipo impositivo del impuesto es superior a la que se acordó el pasado año entre PPy Vox, que decidieron un nuevo tipo impositivo del 0,73%. Pero no se pudo aplicar en el ejercicio de 2024 porque no pudo aprobarse definitivamente antes del pasado 31 de diciembre. No se llegó a tiempo para publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el texto íntegro de la revisión de la ordenanza fiscal antes del 1 de enero. La aprobación inicial de la rebaja se publicó el viernes 10 de noviembre, un día después de que se aprobase por el pleno de la corporación local, y el plazo de treinta días hábiles de exposición pública para presentar alegaciones no acabó hasta el miércoles 27 de diciembre, se presentó una por parte del grupo municipal socialista. El pleno extraordinario para la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza, que se tenía que celebrar para resolver la reclamación del PSOE, no se podía convocar hasta el 28 de diciembre para su celebración 48 horas después, el sábado 30, y ese día ya no se llegaba para la publicación de la ordenanza en el boletín, había que esperar hasta el martes 2 de enero, ya fuera de plazo. La alegación se presentó porque se incumplieron los plazos para la emisión del informe del Consejo Económico y Social, que, según recogen sus estatutos, tiene de plazo un mínimo de 15 días. El consejo se celebró el 7 de noviembre y su informe se emitió ese mismo día 7.

Para evitar que se repita la misma situación, Orgaz comentó que en unos días se convocará el Consejo Económico y Social para su celebración en septiembre, en este mismo mes también se prevé que se celebre la comisión informativa de Economía y Hacienda que tiene que dictaminar la rebaja del tipo impositivo. El pleno para su aprobación será en la sesión ordinaria de septiembre o en octubre para que se cumpla el plazo de 15 días para que el consejo emita su informe, que es preceptivo, pero que no es vinculante.

Además de la rebaja del tipo impositivo, otros cambios que se introducirán en la ordenanza son el incremento de la bonificación del impuesto de la que se pueden beneficiar las familias numerosas y una nueva bonificación por la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo.