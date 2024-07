Tercer día de protestas de trabajadores de Catelsa en Cáceres para pedir una subida de salario

Nueva jornada de concentraciones en las inmediaciones de la empresa. Con 'Resistiré' y 'Bella ciao' de fondo, casi un centenar de empleados en total, al principio eran unos 40 y luego se han ido sumando trabajadores de otros turnos, han exigido a la compañía una subida de salario correspondiente al IPC más el 5% en dos años, 2,8% en 2024 y del 2% en 2025.

Según ha informado la compañía en una nota de prensa, Catelsa "ha cumplido todos los acuerdos realizados". En concreto, el último acuerdo firmado entre ambas partes fue en diciembre 2022 y contó con "el voto favorable de un 77% de los trabajadores". Un pacto en el que se fijó una subida en 2023 del 4%, "cuando el IPC de 2023 ha sido de un 3,1%", así como "desbloquear el pago de una prima extraordinaria adicional de un mes de salario".

Nuevo paro de los trabajadores de Catelsa /

Actualmente, la empresa ha propuesto al comité un convenio que durará hasta 2026 en el que se mantendrán los aumentos de sueldos por encima del valor del IPC. Adicionalmente a este incremento conforme a este indicador económico, en 2024 el salario subiría un 0,2%, en 2025 de un 0,3% y en 2026 de un 0,3%.

En este sentido, estas subidas se realizarían anualmente con un retroactivo anual y la empresa también ofrecería incrementos de un 1% adicional para los auxiliares técnicos, de un 3% en concepto plus de transporte, así como una gratificación del 1,5% sobre los beneficios del año anterior, por igual a todos los trabajadores.

Así, con esta propuesta presentada aseguran desde Catelsa que se pretende "mantener el poder adquisitivo de las personas" y "no condicionar el futuro de la compañía que es, en definitiva, el porvenir de los trabajadores que la integran". "La empresa está dispuesta a hacer un esfuerzo para ganar una estabilidad necesaria para construir el futuro", refiriéndose al "escenario de incertidumbre económica" que vive el mercado del automóvil europeo.

Comité de empresa

Sin embargo, el presidente del comité, Sebastián Centeno, ha resaltado que "no ha habido ningún acercamiento" entre la compañía y los sindicatos. "No nos ha citado la empresa para seguir negociando", ha añadido Centeno, quien además ha señalado que Catelsa "está todavía cerrada en banda, desde que nos hemos movilizado no nos han convocado".

"Ellos estarán esperando a ver si nosotros damos el paso cediendo un poco, pidiendo un poco menos, pero es que estamos pidiendo el 2,8% y el 2%, tampoco estamos pidiendo nada del otro mundo", ha vaticinado Centeno. El comité les presentó una plataforma de negociación del convenio en el que pedían una subida del 5% en 2024 correspondiente desde el 2021 hasta el 2023, "después cedimos a un 3% y a un 2,1%, volvimos a bajar a un 2,8% y a un 2%. La empresa no se ha movido del 0.2%", ha explicado.

Además, el presidente del comité ha incidido en que se han negado a firmar un pacto que dure tres años, "le hemos dicho que por tres años no queremos, porque cuanto más alargues un convenio, luego hay puntos que se quedan atrás". Cuenta que quieren que se revisen los acuerdos alcanzados cada año o cada dos, "revisar el convenio y actualizar la legislación conforme que se vayan publicando".

Los trabajadores iban a manifestarse de nuevo el próximo viernes; sin embargo, la han suspendido "porque ya empiezan los compañeros a irse de vacaciones y no vamos a estar todos", ha informado Sebastián Centeno. En septiembre sí que volverán a protestar, los harán con paros de fabricación que durarán "días completos" durante tres semanas en diferentes jornadas, si llegan a un acuerdo antes los desconvocarán.

