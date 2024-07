Los dos tiroteos en el polígono ganadero de Cáceres intentaron atentar contra la misma familia

El polígono ganadero de Cáceres ha sufrido dos tiroteos en apenas tres meses. El primero tuvo lugar el pasado mes de abril y un varón de 35 años resultó herido leve con un disparo en el glúteo. El segundo, el pasado domingo, cuando un coche se estampó contra la entrada principal de una vivienda y comenzó un fuego cruzado en el que, finalmente, nadie resultó malparado. El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ya vinculó ambos sucesos el pasado lunes ante los medios de comunicación, pero el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, mantuvo que la Policía no pudo certificar aún su relación. Sin embargo, la propietaria del inmueble contra el que se produjo el ataque el pasado día 14, cuyo nombre se corresponde con las iniciales S. M., confirma la vinculación y asegura que ambos casos fueron un intento de asesinato contra su familia.

«Una persona estaba esperando a mi marido en el cruce con la calle C, justo en la parte de arriba de la vía. Entonces, un vecino le preguntó que si buscaba a alguien, puesto que no le resultaba familiar e iba tapado con una máscara. Entonces, comenzó a dispararle a sangre fría y se llevó un disparo en el glúteo. No sé si lo hizo porque ya le había visto el arma en la mano y le había estropeado el plan o por qué», denuncia la propietaria.

«Gracias a Dios, no le mataron. Dicen que incluso el arma se quedó encasquillada. Pero esos disparos no eran para él. La policía le tomó declaración y supongo que tendrá que testificar. Le he dicho que tiene que ir, pero el hombre ha cogido mucho miedo y ha perdido la relación con nosotros. Nosotros estamos seguros de que estaban esperando a mi marido para matarle porque estábamos dentro de casa. Seguro que tenían buena información porque justo iba a salir de casa cuando escuchamos los tiros. Nos escapamos de milagro, igual que el pasado domingo, que nos han dicho que llevaban armas muy buenas», incide.

«Tenemos mucho miedo, pero hemos aprendido que debemos llevar algo para poder defendernos. Nos están amenazando constantemente con que saben dónde vivimos y qué hacemos en cada momento», sentencia.

Cabe recordar que, según indicó S. M., se vieron obligados a abandonar la capital pacense después de que su marido recibiese cinco disparos y pasara dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos. La familia continúa a la espera de recibir noticias por parte de la policía sobre los «tres sicarios encapuchados» que atentaron contra ellos el pasado domingo para que puedan declarar quién les dio la orden.

