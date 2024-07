Los hosteleros de San Francisco celebran los conciertos del Museo Pedrilla

Los conciertos del Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla no solo ponen las notas musicales a los veranos del barrio de San Francisco desde hace 26 años. También esbozan una sonrisa en la cara de los hosteleros de la zona que, cada viernes de espectáculo, ven el notable incremento de los clientes que llegan hasta sus negocios. Un incremento, eso sí, menor que otros años en la primera cita de 2024, como resultado de esos cinco euros de precio de venta por entrada frente a la gratuidad de ediciones anteriores.

Así lo señalan desde el bar-tapería Nilo. «Este año no había ni la mitad de la mitad de público que el año pasado», sentencian los hosteleros, en referencia al concierto de Rita Payés del 12 de julio. No obstante, reconocen el mayor movimiento de gente y el incremento de los clientes y, por consiguiente, de sus beneficios. «Viene gente a comer, tanto antes del concierto, sobre las 20.00h, como después, a las 00.00h», afirman.

Jacinto Jiménez, de la cafetería Pica en Cáceres, va un paso más allá. «Los conciertos del Museo Casa Pedrilla nos están salvando la semana», reconoce, y explica que negocios como el suyo cierran hasta una hora más tarde por la afluencia de público tras las actuaciones de cada viernes. Jiménez también habla sobre la escasa vida de San Francisco, una zona a la que, según él, le falta más gente joven. «Esto está muerto no, lo siguiente» sentencia, mientras pide no focalizar la mayor parte los eventos o espectáculos en la zona centro, y dejar algo para los barrios. «En el centro viven, pero en las barriadas estamos subsistiendo malamente», explica.

Juliana Batista, del café-bar San Francisco, no notó de la misma forma el impulso del pasado 12 de julio y reconoce que «había gente, pero no tanta como esperaba». Explica cómo, otros veranos, «casi no podía pasar por la cantidad de gente que había esperando en la cola», una situación distinta a la vivida con el primer concierto. Al igual que los hosteleros del Nilo, Batista considera los cinco euros del precio de la entrada como determinantes en la disminución de los asistentes. «Son cinco euros, pero en una familia de cinco personas se nota mucho», señala.

El cobro de las entradas de este año, según han explicado desde la Diputación, se ha instaurado como la solución a un problema que, según explican, ha ocurrido en todas las ediciones. “Había muchísima cola, y gente que no terminaba de ver el concierto” expresaba Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura en la presentación del cartel.

Una solución que algunos consideran acertada. Es el caso de “Chicho”, del bar En Ca Rosi, que ve la medida como «estupenda». Explica que el cobro del dinero es por una buena causa y es que todo lo recaudado irá destinado a organizaciones sin ánimo de lucro. Además, entiende que no es una cantidad excesiva y que supondrá un filtro para que no se queden sin entrada aquellos que realmente quieren disfrutar del concierto.

En cualquier caso, todos ellos están de acuerdo en lo beneficioso que resultaría impulsar nuevas iniciativas que devolviesen la vida al barrio de San Francisco.