Al principio fue el calor. Una sensación envolvente como de entrar en una sauna o una sala de conciertos abarrotada. Al salir del aeropuerto, nada más poner un pie en Manila, las gafas se me empañaron por la humedad y me encontré intentando dar bocanadas de un aire que parecía más pesado de lo habitual. Me habían prevenido del calor antes de aterrizar en Filipinas, pero todo lo que me habían contado no fue suficiente para prepararme ante el golpe de realidad.

La memoria no guarda temperaturas. Todos los años nos sorprende el termómetro del paseo de Cánovas al sobrepasar los cuarenta grados, cuando llega a Cáceres “la caló”, y nos volvemos a quejar de nuestra suerte, como si fuera algo que no nos merecemos o que pudiéramos cambiar si lo deseamos lo suficiente. Pero no, el verano siempre regresa, en Extremadura y en Filipinas, y en esta parte del mundo en la que ahora vivo tiene otros ritmos diferentes a los del lugar en el que nací.

Los extremeños hemos aprendido a lidiar con el verano. Tenemos ya trucos para sobrellevarlo y por eso nos resultaría extraño ver a alguien dándose un paseo por la Parte Antigua a las cuatro de la tarde de un 21 de julio. Es incluso peligroso y saltarían las alarmas. Una de dos, o a ese imprudente ya le ha dado un golpe de calor y se ha desorientado, o es un pobre turista que no se ha enterado de que a esa hora, en verano, lo que hay que hacer es refugiarse en casa, echar las persianas, enchufar el ventilador o el aire acondicionado y dejarse mecer por la etapa del Tour de Francia mientras la tarde languidece, hasta que la puesta del sol nos permite quedar para tomar algo en una terracita.

Pero en Filipinas solo llevo un mes y todavía no he aprendido a “refugiarme” del calor. Para empezar, en las casas no hay persianas, la gente parece no echarse la siesta y no se ven grandes reuniones sociales a partir de las diez de la noche, hora a la que las terrazas en Cáceres empiezan a llenarse. Entonces, ¿cómo conviven aquí con el calor?

En cada país en el que he vivido he tenido que descubrir, a marchas forzadas, cómo bregar con el tiempo. El principal problema de adaptación a un nuevo país no es el idioma, el tipo de comida o si hay que saludar dando la mano o dos besos. Todas esas cosas no van a provocar tu muerte si las haces incorrectamente, como mucho algún malentendido o visita al baño. Lo más importante en un nuevo país es aprender lo antes posible a no congelarte o desmayarte asfixiado.

En Alemania aprendí que tienen un refrán sobre este tema: no existe el mal tiempo, sino la ropa inadecuada. En cuanto llegó mi primer invierno berlinés, del que tanto me había hablado la gente con temor y respeto, entré en una tienda para comprarme un abrigo “de verdad”. Porque lo que solemos llevar en España solo sirve como cortavientos y no es una prenda de aislamiento. Te percatas de ello en cuanto sales a dar una vuelta a menos cinco grados.

Al darme cuenta de que incluso llevando el abrigo de plumas no era suficiente para aguantar los viajes en bicicleta hasta la academia de alemán, fui completando el uniforme anticongelante hasta convertirme en una especie de soldado invernal, ataviado con mallas térmicas por debajo de los pantalones, camiseta aislante por debajo del abultado jersey, botas antideslizantes preparadas para el hielo, guantes impermeables para que no se congelaran los nudillos sobre el manillar de la bici, una tupida bufanda, un pañuelo para la cara y un gorro de lana por debajo del casco.

Con estas pintas me subía yo a la bicicleta en Berlín, enfrentándome a unas condiciones atmosféricas que habrían cancelado las clases en Cáceres varios días, pero que en países como Alemania suponen el pan de cada día. Gracias a lo que aprendí en el invierno berlinés, pude sobrellevar bastante bien los inviernos que también pasé en Bucarest y Zagreb, salvo por las inevitables caídas provocadas por las aceras congeladas, que progresivamente se han ido reduciendo a base de escarmientos contra el suelo.

En estos lugares adonde llega el verdadero frío, las temperaturas pueden bajar a menos veinte grados bajo cero, e incluso así la gente sigue saliendo a la calle, abriendo caminos en la nieve para llegar al colegio o al trabajo sin perder ni una sola jornada laboral. Continúan con su vida. ¿Pasan frío? Sí. ¿Se resbalan de vez en cuando? También. De la misma manera que nosotros, en Cáceres, seguimos pasando calor y nos pilla de vez en cuando desprevenidos. El ser humano ha sabido adaptarse a todas las temperaturas, aunque no dejen de sorprendernos.

La cuestión está en saber cómo llevarlo de la mejor manera posible. Y yo, recién llegado a Manila, con una temperatura de más de treinta grados y una humedad que supera el 85 por ciento, debo aprender a marchas forzadas cómo combatir el nuevo tiempo al que me enfrento. Atrás quedaron los armarios llenos de ropa de abrigo. Por delante, una maleta más ligera y muchas ganas de descubrir lo que me traen estos nuevos tiempos.