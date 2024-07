«Se han talado bastantes árboles en el parque del Príncipe de Cáceres»

La tala de los árboles en el parque del Príncipe continúa en el punto de mira. Según explicó el pasado viernes el portavoz del equipo de gobierno municipal, Ángel Orgaz, «desaparecerán pinos afectados por la oruga procesionaria».

«El objetivo es salvar el mayor número de árboles posible, incluso sacrificando plazas de aparcamiento si fuera necesario», subrayó Orgaz. Por ello, el consistorio ha trabajado junto a la empresa que ejecuta las obras para realizar una modificación en el proyecto para proteger el arbolado.

En este sentido apuntó que permanecerán en este espacio la mayoría de los árboles, aunque ello conllevará «que se pierdan plazas de aparcamiento iniciales»; mientras que el resto serán trasplantados a otro lugar. Al mismo tiempo, Orgaz recordó que la idea de hacer un parking en este espacio fue del anterior equipo de gobierno.

Un proyecto que han llevado ante la Fiscalía la asociación Cáceres Verde. Su secretaria, Teresa Corcobado, ha explicado a El Periódico Extremadura que les han mandado al Ministerio Fiscal un escrito «para que investiguen si realmente esas obras son legítimas o no». Desde la asociación creen que esas obras no cumplen con la actual normativa urbanística porque se debe presentar un informe técnico antes de eliminar arbolado y aseguran que no tienen constancia de que el ayuntamiento lo haya hecho. Están a la espera de la respuesta del fiscal.

Con respecto a esta tala, Corcobado ha indicado que se han eliminado «bastantes árboles», a pesar de que, ha incidido, «hace dos o tres semanas hablamos con los concejales Víctor Bazo y Pedro Muriel. Estuvieron muy atentos y dialogantes y nos aseguraron que no iban a tocar árboles. Por eso nos ha extrañado mucho la tala».

«La razón que dan es que los pinos tenían estaban afectados por la oruga procesionaria», ha continuado la secretaria. Una plaga que es un «mal endémico», añadió, en la ciudad y que con productos fitosanitarios se puede cortar.

Sobre ello también se ha pronunciado Una Extremadura Digna. Su coordinador general, Óscar Pérez, lo ha calificado como una «aberración». Además, considera que el «Ayuntamiento de Cáceres se ha obstinado en construir un parking en una de las zona verdes más importante de la ciudad, como es el Parque del Príncipe, en vez de fomentar e invertir para mejorar el transporte público urbano gratuito, como alternativa real al automóvil».

