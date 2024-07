Siete peluquerías de Cáceres, unidas en una iniciativa pionera para el reciclaje del cabello

La Red Española de Peluquerías Circulares, entidad creada en el municipio extremeño de Arroyo de la Luz, ha puesto en marcha un proyecto para transformar el cabello que se genera en las peluquerías en fertilizante orgánico, en lugar de que pasen a ser residuos potencialmente contaminantes. La Asociación Objetivos, fundadora de esta iniciativa en colaboración con la Universidad de Extremadura, el Sexpe y la Unión Europea, ha iniciado recientemente este plan innovador mediante el que buscan unir a salones de belleza de toda España que quieran sumarse a esta red, demostrando su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Y, como no podía ser de otra forma debido al origen extremeño de la entidad, han comenzado en la provincia de Cáceres, donde hasta el momento son siete los centros de belleza que han optado por unirse, todas situadas en la capital cacereña.

El pionero en llevar a cabo esta labor, al formar parte de la asociación, fue el salón Renato Fabricio Hair Boutique, que desde que abrió sus puertas en noviembre de 2023 comenzó a aplicar esta medida. «El proyecto se inicia a partir de la apertura de nuestro centro», asegura Renato, dueño del negocio. Sin embargo, no han querido que esta experiencia innovadora se quedara en una iniciativa de una sola peluquería y han comenzado una campaña para sensibilizar a todas aquellas peluquerías que deseen convertirse en más sostenibles y menos contaminantes. «Estamos en fase de prueba, contactado con más peluquerías y, de momento, se va viendo los resultados ya que la gente está dispuesta a ello», añade.

Así, posteriormente han ido adhiriéndose las otras seis peluquerías que, a día de hoy, conforman esta red: Flash Estilo, Peluquería Esther, Alpha Barber Shop, David Puertas Grooming Men’s, Marco Benelli Barbershop y Ángel Melchor Barber & Style.

En este sentido, el responsable de David Puertas Grooming Men’s, señala que fue hace unos meses, «concretamente en abril», cuando les contactaron para explicarles el proyecto y la idea les pareció muy atractiva. «Nos enviaron el dossier, se desplazaron para explicarnos el proyecto y nos pareció una iniciativa estupenda, con el plus de que se realiza en Extremadura». El empresario asegura que el proyecto no tiene puntos en contra porque «el pelo no lo usamos ni nos sirve para nada. Es un residuo que deja de serlo para convertirse en algo que tiene un valor. Y si encima eso puede ayudar a que hagan el estudio, por qué no participar». Además, indica que la asociación se encarga de recoger el cabello en bolsas, aunque les han trasladado la opción de instalarles «un cubo o un contenedor para depositar el cabello durante el mes».

De igual forma, Conchi Velasco, la persona a cargo de la peluquería Flash Estilo, asegura a este diario que el motivo que le ha llevado a adherirse al proyecto no es otro que «colaborar con el medio ambiente y reciclar todo lo que podamos». Velasco cuenta que se unieron «hace unos cuatro o cinco meses», después de recibir la propuesta por parte de la Asociación Objetivos, y que ya se han llevado a cabo varias recogidas en su local. «Precisamente ahora tenemos pendiente la siguiente», puntualiza.

Desde la peluquería Alpha Barber Shop también resaltan la labor positiva de un proyecto que captó su atención «desde el primer momento» que escucharon hablar sobre ello. «Fuimos los segundos en unirnos a esta gran iniciativa. Nos contactaron a finales del pasado mes de abril y en seguida comenzamos a colaborar», afirma su responsable. Según comenta, ya han adquirido la dinámica diaria de almacenar el pelo en bolsas para que posteriormente pasen a recogerlas. «Hemos entregado ya seis bolsas enteras llenas de todo el pelo que hemos ido acumulando». Finalmente, expresa su apuesta por un proyecto que esperan que tenga «la visibilidad que merece y que se vean los resultados», ya que «se está realizando una gran labor por parte de las personas que lo están gestionando».

Las cifras avalan la idea

Según indica el comunicado de la entidad, actualmente en España existen alrededor de 50.000 peluquerías, las cuales dan trabajo a cerca de 150.000 personas de manera directa y a unas 100.000 de forma indirecta y que facturan en torno a 4.000 millones de euros anuales. Entre todas ellas generan más de siete millones de kilos de pelo al año. Por su parte, Extremadura cuenta unas 1.500 de las que 740 se ubican en la provincia de Cáceres.

Con estos datos, desde la asociación consideran como una “necesidad urgente” el tratamiento de este tipo de residuo orgánico y por ello afirman que pretenden, en la medida de lo posible, “devolverle a la tierra lo que es suyo para que esta genere vida de nuevo”. Además, la abundancia de salones de belleza en España, y especialmente en la comunidad extremeña, se presenta como una oportunidad apropiada para implementar este innovador proyecto ya que este sector, que contribuye significativamente a la economía regional, puede desempeñar un papel clave en la generación de fertilizantes orgánicos sostenibles.

El proyecto

La Red Española de Peluquerías Circulares es una iniciativa novedosa que pretende integrar a las peluquerías de todo el país en un esfuerzo colaborativo hacia la sostenibilidad ambiental. La idea principal es transformar el cabello humano generado en los centros de belleza en abono para plantas, contribuyendo de esta forma a la economía circular y a la producción de fertilizantes.

Por ello, la Asociación Objetivos, a través de un programa de Innovación y Talento de la Junta de Extremadura y la Unión Europea crearon el proyecto titulado ‘Un modelos de negocio para el compostaje de cabello para fertilizante orgánico’, con la colaboración técnica de la Universidad de Extremadura. Un proyecto en el que se han experimentado diferentes formas de compostaje, tanto sólido como líquido, en una finca ubicada en la localidad cacereña de Arroyo de la Luz, donde se ha habilitado un espacio como laboratorio innovador en esta disciplina sostenible.

Según detalla el dossier publicado por la Asociación Objetivos, el objetivo general de este plan es desarrollar una línea de reciclaje de cabello humano para fertilizante, contribuyendo al tratamiento sostenible de especies vegetales. Además, destacan dos objetivos específicos: sensibilizar a la industria de las peluquerías sobre los beneficios del reciclaje del cabello humano en un modelo de economía circular y, en segundo lugar, prospectar el sector y captar empresas para la derivación de los residuos.

Por el momento, aún se encuentra en fase de ideación y diseño, ya que resulta necesaria la incorporación de un número mayor de profesionales para su ejecución y desarrollo y, sobre todo, peluquerías y centros de bellezas que quieran hacer visible su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad.

El presidente de la asociación, Santos Jorna, asegura que la mayoría del cabello que se genera en las peluquerías acaba en la basura, depositándose como residuo en vertederos y con la posibilidad de contaminar el subsuelo y las aguas subterráneas. Desde la agrupación indican que esta labor ayuda a generar un impacto ambiental positivo al contribuir directamente a la reducción de residuos contaminantes al transformar el cabello en un recurso valioso. También favorece el desarrollo sostenible al participar de forma activa en la promoción de prácticas sostenibles en la industria de la belleza. A su vez, las empresas que se sumen al plan obtienen reconocimiento y difusión, asesoramiento especializado sobre compostaje, prácticas eco-amigables y otras iniciativas de sostenibilidad y colaboran en la plantación de encinas en dehesas de Extremadura.

El técnico que coordina el proyecto, Jaime Montero, tiene la misión de establecer contacto con estos centros de belleza, recoger el cabello y después iniciar el proceso de compostaje en el centro de Arroyo de la Luz. Según afirma, se trata de «facilitar al máximo el trabajo de recogida y envío por parte de las peluquerías para que puedan participar en la red española, sin cargas adicionales de trabajo ni gasto económico».

A su vez, la asociación ha firmado un convenio con Correos para que cada dos meses las peluquerías solo tengan que colocar el pelo en el embalaje facilitado y ellos se encargan de recogerlo y enviarlo para su posterior tratamiento.

Así, desde la asociación animan a todas las peluquerías y centros de belleza a unirse a esta iniciativa sostenible e informan que para ello únicamente es necesario rellanar un formulario que se les facilitará al contactar con ellos a través de correo electrónico, redes sociales o mensajería instantánea.

