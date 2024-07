El cameo de la abuela dragones: "¿Te has 'fijao' niña cómo es Cáceres de bonito?"

Así es como Guadalupe Fiñana, más conocida en redes sociales como abuela de dragones comenta uno de los capítulos más esperados de la serie para ella, el cinco de la segunda temporada, y reconoce la parte antigua de la ciudad cacereña de Trujillo.

"Esto es Cáceres, mira mira, te has 'fijao' niña como es Cáceres de bonito", le comenta a su nieta con entusiasmo e ilusión, ya es el lugar donde ella grabó la escena en la que aparece.

Abuela de dragones en el estreno de la segunda temporada de La casa del dragón / Vía Instagram

La creadora de contenido ha comenzado el vídeo dando la gran noticia: "en este capítulo salgo yo, he tenido que estar guardándome el secreto un año, mordiéndome la lengua" a pesar de hacer espóiler sobre este quinto capítulo y uno de los más importantes de la serie, la escena del Desembarco del Rey mostrando el momento exacto en el que ella aparece.

Guadalupe Fiñana, es una sevillana de 90 años que cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram y Tiktok. Lupe, como se hace llamar, es conocida por gana MasterChef abuelos y posteriormente por tratar temas de actualidad, como por ejemplo la reciente Eurocopa, pero sobre todo por subir vídeos a las redes sociales comentando todos y cada uno de los capítulos de la serie Juegos de Tronos y ahora casa del dragón, ya que es fan número uno.

Si algo ha dejado claro con este video la influencer y ahora actriz es que Cáceres se ha quedado un trocito de ella gracias a su encanto y singularidad, "En el 2017 pensé que no llegaría a ver la última temporada de Juego de Tronos y en el 2024 he hecho un cameo en La Casa del Dragón. Todas estas experiencias me han dado la vida", contó en sus historias de Instagram Lupe. Sin duda ha cumplido su sueño en tierras extremeñas, algo que quedará marcado en su memoria para siempre.