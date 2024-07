¿Sabías que la casa más estrecha de España está en Extremadura y tiene nuevo dueño?

A lo largo del territorio español existen hogares con todo tipo de encantos y curiosidades, pero es en Extremadura donde se puede encontrar la casa que ostenta el título de ser la más estrecha de España y una de las más angostas del mundo.

Este peculiar inmueble, conocido por su singularidad y encanto, ha captado la atención tanto de locales como de visitantes a lo largo de los años. Sin duda es un verdadero tesoro arquitectónico, que se ha convertido en un símbolo distintivo de la ciudad.

Se encuentra situada en el corazón del casco antiguo de Plasencia, concretamente en la Plaza Mayor o Plaza del Mercado, que se ha celebrado todos los martes desde que en el siglo XII el fundador de esta villa, el rey Alfonso VIII, inaugurara este mercado franco tras el consejo de su mujer, la reina francesa Leonor de Plantagênet, hermana del mismísimo Ricardo Corazón de León, la cual veía que Plasencia necesitaba un foco social y dejar de lado su imagen de ciudad militar.

Interior de una de las habitaciones de la casa / tellezinmobiliaria

Se trata de un edificio histórico, es la única casa que se conserva en la Plaza Mayor de Plasencia de origen y arquitectura medieval. Su ubicación, de esquina, para abrir paso a la Calle de los Quesos, hace más visible aún su gran peculiaridad y su encanto, y es que su fachada mide poco más de dos metros de anchura. Es habitual ver cómo los turistas que visitan la plaza, se arremolinan frente a ella para conseguir una foto.

A pesar de su estrechez, esta casa cuenta con una distribución de alturas, ya que se despliega en cinco plantas, entre las que se reparten un total de seis habitaciones y dos baños, sumando un total de 100 metros cuadrados.

Un tesoro arquitectónico

La atracción de esta casa no solo reside únicamente en su estrechez o en su historia profundamente entrelazada con la evolución urbana de Plasencia, sino también en su capacidad para representar una vida compacta y eficiente. A lo largo de los años, diversas familias la han ocupado y cada una ha contribuido añadiendo su toque y contribuyendo a crear su carácter único.

Una venta única

Recientemente, la casa más estrecha de España fue puesta en venta y parece que ya ha encontrado un nuevo propietario. El precio de salida se fijaba en 140.000 euros, aunque el precio exacto de la venta no ha sido revelado. Y es que con todas sus singularidades, esta casa resultaba una oportunidad de inversión, no solo como vivienda, sino como un lugar turístico en el que fijar un negocio tan peculiar como el lugar que lo emplaza. Los planes de su nuevo propietario, son un misterio, pero sea un atractivo turístico o una residencia privada, no dejará de ser un punto de referencia en su ciudad.