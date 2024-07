Cáceres es testigo de la aparición sorpresa de la 'Abuela de dragones' en 'La Casa del Dragón'

Cáceres ha sido testigo de uno de los momentos más especiales de la segunda temporada de 'La Casa del Dragón'. La ciudad es uno de los escenarios principales en la precuela de la aclamada serie de HBO, 'Juego de Tronos', cuya parte antigua es transformada en el Desembarco del Rey, la capital de Los Siete Reinos. Lugar en el que aparece, a modo de cameo, la 'Abuela de dragones' en el quinto capítulo, estrenado el pasado lunes 15 de julio.

"En 2017 pensé que no llegaría a ver la última temporada de 'Juego de Tronos' y en 2024 he hecho un cameo en 'La Casa del Dragón'" Guadalupe Fiñana — La abuela de dragones

Guadalupe Fiñana, la 'Abuela de dragones', en el quinto capítulo de la segunda temporada de 'La Casa del Dragón'. / HBO

Un apodo que corresponde a Guadalupe Fiñana, una mujer de 89 años que se hizo viral hace varios años por su forma de comentar los capítulos mediante vídeos en redes sociales. Se trata de una de las personas más queridas por los seguidores de la franquicia y que, gracias a la popularidad que ha ganado con su contenido, ha cumplido su sueño: aparecer en 'La Casa del Dragón'. "En 2017 pensé que no llegaría a ver la última temporada de 'Juego de Tronos' y en 2024 he hecho un cameo en 'La Casa del Dragón'", dice Guadalupe en un vídeo que llega al millón y medio de visualizaciones en TikTok.

En el episodio titulado 'Regente', interpreta a una anciana de Desembarco del Rey mientras Criston Cole lleva por la ciudad los restos de Meleys, su difunta dragona. "He tenido que guardar el secreto durante un año, mordiéndome la lengua", comienza diciendo la mujer en otro vídeo donde comenta este episodio. Fiñana no oculta la felicidad que le da verse en la pantalla y destaca la belleza de Cáceres al grito de "¿Me has visto? Qué ilusión". La 'Abuela de ragones' amplía así su currículum televisivo, que en 2020 escribió una de sus páginas más importantes al proclamarse ganadora de la primera edición de MasterChef Abuelos.