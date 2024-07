Malestar entre los comerciantes del mercadillo de Cáceres

Los comerciantes del mercadillo de Cáceres amanecieron este miércoles con la información de su traslado, de nuevo de forma provisional, al Parque Empresarial Mejostilla, frente a Cáceres el Viejo, entre la urbanización Gredos y el Polígono Ganadero, debido a que la propietaria del terreno actual pretende edificar en las parcelas que ocupan en Vegas del Mocho. Una noticia que no cayó de pie entre los vendedores a tenor de lo que comentaron a este diario, principalmente por la lejanía de la nueva ubicación y las dudas en cuanto a la temporalidad de esta medida.

En este sentido, Paula Arencón, vendedora en un puesto de ropa interior, señaló que no está "nada de acuerdo" con el cambio al ser "un sitio peor" que el actual. Además, no confía en la provisionalidad de la medida: "Si nos enviaron a este mercadillo de forma provisional y ya llevamos aquí muchos años, allí va a pasar lo mismo", indicó la mujer, que cuenta con experiencia en el mercadillo cacereño al asistir junto a su familia desde los inicios en Vegas del Mocho procedentes de Badajoz. Para ella, lo ideal sería "encontrar un lugar que nos convenga tanto a nosotros como a los clientes" y añadió que propusieron al ayuntamiento de la ciudad el traslado a Charca Musia "pero nos dijeron que sí y luego que se echaron atrás".

Paula Arencón, vendedora de ropa interior. / Carlos Gil

En la misma línea, Alejandro Cabrilla, también natural de Badajoz, admitió que están "muy descontentos" con la noticia. "Después de habernos quitado aquí el aparcamiento, ahora nos quieren llevar a un lugar que es aún peor", comentó el joven vendedor de frutas, quien desde hace doce años acude cada miércoles al mercado acompañado por sus familiares. A su juicio, se debería buscar una ubicación más cercana al centro "donde la gente pueda ir andando" y tampoco confía en que el cambio sea de forma provisional "porque ya nos dijeron lo mismo cuando nos pusieron en este sitio", concluyó.

Alejandro Cabrilla, comerciante de frutas y verduras, junto a su madre y su hermano. / Carlos Gil

Por su parte, Alfredo Alvarado, de la tienda Ibéricos Alvarado de Cáceres, manifestó que la noticia les cogió "por sorpresa" a primera hora de la mañana. Según el comerciante, el emplazamiento les perjudica al estar más alejado del casco urbano y se trata de un problema que debería plantearse de otra forma. "Se podrían estudiar otras opciones antes de mandarnos allí. Hay que estar abiertos a escuchar al público, a la Asociación del Comercio de Cáceres y a los comerciantes que somos los principales afectados". Alvarado explicó que al mercadillo cacereño se le debería dar la importancia que tiene en la ciudad, "donde los días de mercado son algo tradicional y un aliciente para todos los ciudadanos" y reclamó una solución debido a que a Vegas del Mocho "también vinimos de forma provisional y llevamos ya muchos años".

Alfredo Alvarado, responsable de la tienda Ibéricos Alvarado. / Carlos Gil

Álvaro Rabal, quien trabaja como vendedor de frutos secos, gominolas, mieles y café, entre otros productos, considera que el mercadillo de Cáceres está abocado a desaparecer. "No sé si en cinco, diez o quince años, pero creo que poco a poco va a ir muriendo". Desde su punto de vista, la lejanía de la ubicación propuesta les perjudica. "El mercado se nutre principalmente de personas mayores, que son las que tienen la costumbre de venir habitualmente y que acuden si el mercado está céntrico, pero no si lo trasladan a las afueras de la ciudad". A su vez, planteó que si el cambio tiene que darse que sea "a un lugar plano y no esté en subida", aunque apuntilla que "quizás eso ya sea pedir mucho".

Álvaro Rabal, del comercio de frutos secos, gominolas y otros productos. / Carlos Gil

Por último, el testimonio de Raúl Gallego, al mando de un puesto de frutas y verduras, comparte la opinión de sus compañeros y no aprueba el cambio planteado. El joven aseguró que se enteró por la mañana y destacó que "lo importante en un mercado son las zonas de sombra y principalmente que no falten zonas de aparcamiento". Sin embargo, cree que en la ubicación actual se encuentran aislados: "Han cerrado los aparcamientos y no hay apenas autobuses, por lo que es necesaria una solución que nos contente a todos los que formamos parte de esto", finalizó.

Raúl Gallego, vendedor de frutas y verduras. / Carlos Gil

Suscríbete para seguir leyendo