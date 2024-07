El servicio de catering llega por primera vez a las pedanías

Los servicios de catering llegan a las pedanías de la capital cacereña. En estos momentos, hay 113 personas que reciben los menús adaptados a las diferentes necesidades nutricionales.

Dicho servicio aparece "por primera vez, no solo a la ciudad sino también a las pedanías y con ello estamos promoviendo la autonomía personal y potenciando la permanencia en sus domicilios", declaró Encarna Solís, concejala de asuntos sociales. El equipo de gobierno del ayuntamiento de Cáceres ofreció estos datos tras la sesión del consejo rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS). Una reunión donde la oposición no ha quedado conforme. "La concejala no ha informado de nada", señaló Belén Fernández, portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Cáceres. La comisión "ha durado 3 minutos", expresó. Además, Fernández indicó que hay "irregularidades en el servicio en las pedanías, concretamente en Rincón de Ballesteros". "Hay tres usuarios que solicitaron el servicio, solo se le ha concedido a una y esta no lo recibe con regularidad".

Por su parte, Álvaro Jaén, concejal del ayuntamiento de Podemos, declaró que en la comisión "no ha habido informe de presidencia donde se repasa las acciones que han transcurrido desde que se convocó la última". "El informe es la base de las intervenciones", calificó.

En cuanto a los detalles de la comisión, desde el equipo de gobierno indican que "el informe que iba en el orden del día lo tiene cada partido político. La presidenta pregunta a los grupos si lo tienen y lo han leído, asisten y se aprueba. Es lo que ha pasado".

Solicitud

Los usuarios que pueden acceder al servicio de catering son las personas que presentan alguna de las siguientes situaciones: dependencia en la preparación de comidas por dificultad motora o sensorial, necesidades nutricionales difícilmente garantizables, dificultad en el control de riesgo de accidentes, condiciones inadecuadas en la vivienda para la elaboración de comidas y personas con limitaciones cognitivas o sociales.

Suscríbete para seguir leyendo