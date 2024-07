El juicio por el robo de las botellas de Atrio en Cáceres podría volver a repetirse

"Creemos que hay irregularidades en los vídeos que no se plantearon y que pueden haber afectado gravemente el derecho de defensa de Constantin Gabriel Dumitru y de Priscila Lara Guevara", afirma el abogado de la pareja, Juan José Collado. El letrado está trabajando en plantear un recurso de revisión de la sentencia ante el Tribunal Supremo, todavía están recabando pruebas. En caso de que se admitiese, el juicio se declararía nulo y se volvería a celebrar.

"Cuando yo me he hecho cargo del procedimiento, he pedido los vídeos y están codificados, es imposible verlos", ha explicado Collado, quien además ha subrayado que la Audiencia Provincial ya le confirmó que esos vídeos "son los que están desde el principio del procedimiento. Estamos trabajando en si esos vídeos les han causado una vulneración de derecho de defensa de ambos".

Constantín Dumitru saliendo de la cárcel junto a su abogado, Juan José Collado, este jueves / Carlos Gil

Para que esto saliese adelante, primero habría que plantear el recurso extraordinario de revisión, que el Tribunal Supremo lo admitiese a trámite y después plantearlo. Si le diesen la razón, el juicio se declararía nulo y se volvería a repetir. "Si todo va bien difícilmente lo veamos este año, sería seguramente el año que viene", ha matizado el abogado. Ambos están de acuerdo en que se revisen la condena.

Asimismo, los dos han pedido la expulsión del país y volverían a lo suyos de origen, Guevara regresaría a México y Dumitru a Rumanía o a Holanda, ya que él tiene la doble nacionalidad. En ese caso, se sustituiría la pena de prisión por la expulsión de España y ello conlleva dos procesos paralelos. Por un lado, se encontraría el administrativo, que lo lleva Subdelegación del Gobierno, que ya ha decidido que ambos sean expulsados; mientras que el otro lo lleva el órgano judicial, que todavía está pendiente de su decisión.

El reo ha salido esta tarde en un permiso que durará 72 horas, deberá volver el domingo a las 17.00 horas, y tendrá que firmar cada día en una comisaría de Policía. Sin embargo, en un principio el coautor de los hechos no tenía pensado salir por ser "un modo de protesta", aunque en un principio no querían concederle el permiso por los delitos que cometió y porque había riesgo de fuga. Mientras, Priscila Guevara ya ha pasado por la junta para que evalúen concederle otro permiso.

