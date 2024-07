El recorrido del mercado franco por Cáceres durante medio siglo

El mercado franco es para Cáceres como el Womad, las meriendas en el Gran Café, los pasteles de Isa o las tapas de las Cancelas. Todo un clásico. No hay ciudadano que no se haya perdido alguna vez entre sus puestos comprando lo que no pensaba, satisfecho por unos precios que nunca defraudan. Esta cita ha hecho el apaño de muchas familias y ha satisfecho más de un capricho desde hace casi medio siglo.

Camino Llano

Comenzó a funcionar en 1977 en el céntrico Camino Llano, donde no cabía un solo alfiler. Hoy hubiera tenido difícil encaje en cualquier plan de seguridad, porque llegaban vecinos de numerosos pueblos y había zonas donde resultaba difícil dar un paso. De hecho, su traslado se considera desde entonces necesario cada ciertos años para no cargar las molestias de este evento en la misma zona.

En el Camino Llano, 1978. / CEDIDA

Rodeo

Y así, en 1988, se mudó al Rodeo para ganar más espacio, aunque perdió algo de público en una zona prácticamente a la intemperie, sin edificios que dieran algo de protección.

Ya en 1988, los puestos fueron trasladados al Rodeo. / EL PERIÓDICO

Ronda de la Pizarra

A finales de los 90 recaló en la Ronda de la Pizarra, que al principio disgustó por la lejanía pero luego fue la delicia de los vendedores por su gran afluencia. Aún sueñan con aquel espacio, que se llenaba hasta la bandera cada miércoles.

En la Ronda de la Pizarra, la cita vivió sus mejores momentos / EL PERIÓDICO

Vegas del Mocho

El cambio a Vegas del Mocho llegó en 2012 pese a las protestas iniciales de los comerciantes, que nunca han parado de denunciar las deficiencias de la zona.

Vegas del Mocho, desde 2012. / EL PERIÓDICO

Situación actual

Ahora toca nuevo cambio y la propuesta del ayuntamiento cacereño es el Parque Empresarial Mejostilla, que no gusta a los comerciantespor ser el lugar más alejado de todos los que ha tenido el mercado.