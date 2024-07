Fernando Polo, ganadero al que tiroteó la Guardia Civil: «Me tiró al suelo y pensaba que me mataban»

"Me golpeó con la culata del arma en la cabeza, me tiró en el suelo y quería romperme una silla en la cabeza", "pensaba que me mataba", narró este viernes el ganadero al que la Guardia Civil tiroteó en un control por un dispositivo antidroga. Esta mañana ha comparecido junto a su abogado, Ángel Luis Aparicio, para contar su versión de los hechos.

El tiroteo sucedió el pasado 19 de julio en el término de Alcuéscar. Un suceso que ocurrió durante un operativo para prevenir el tráfico de drogas por parte de la Guardia Civil, en el cual, hubo disparos y persecuciones. Un caso que los medios de comunicación se hicieron eco a través de un comunicado de prensa que emitió dicho cuerpo de las fuerzas de seguridad del estado. "Es totalmente inocente de cualquier delito que se le pueda incriminar o denunciar en relación con esa nota de prensa, en donde, evidentemente, existe una información que no se concuerda con la realidad", expresó el representante legal.

"Como consecuencia de la vorágine de la noticia, vamos a contar simple y llanamente la versión de mi representado", trasladó Aparicio. Tras las primeras palabras del abogado, su representado, Fernando Julián Polo, ganadero de 47 años, trasladó su versión de los hechos acontecidos el pasado 19 de julio. Según su relato, llegó sobre las 7.30 horas a la finca que tiene arrendada y es entonces cuando un hombre (presuntamente la persona implicada en el tráfico de drogas) montado en su coche fue a hablar con el pastor y le preguntó si podía acceder al terreno para tomarse una cerveza con un familiar que estaba esperando. Ante esta pregunta, el pastor de 47 años respondió de forma afirmativa, puesto que, la propiedad es de poder municipal.

Tras esta conversación, el pastor de 47 años se marchó, pero este se acordó que la semana pasada le robaron un borrego. Entonces, decidió dar la vuelta para identificar a la persona y comprobar si este iba a sustraer uno de sus animales. Mientras que estaba dando la vuelta, vio a un hombre corriendo y pegando tiros al aire detrás del sujeto que antes hablo con él. Durante esos instantes, un miembro de la Guardia Civil vestido de paisano con un pantalón corto y una camisa, "que en ningún momento se identificó como agente" montada en una furgoneta blanca se coloca junto al pastor de 47 años.

Dicho oficial tenía una pistola por fuera del cristal y gritaba "párate o te mato". Ante la sorpresa de esta situación, Fernando Julián Polo, se preguntó: "¿esto que es?", y "me he girado corriendo, he salido para atrás y es entonces cuando empezó a pegarme tiros". El vehículo recibió 7 impactos en la parte trasera causando el destrozo de la luna e incluso una de las balas todavía está incrustada en el parachoques de la parte trasera junto a la bola de enganche.

El ganadero de 47 años comenta que escapó "como pude" por unos caminos de una finca, que conoce bien, en dirección a Alcuéscar. A unos dos kilómetros de la localidad observó que a en la carretera, que está a unos doscientos metros del camino por donde transitaba, se encontraba el hombre que le propició los disparos.

Al ver esta situación, comenzó a acelerar, llegó a Alcuéscar y se preguntó "¿Dónde voy?, que este tío me mata". Es cuando bajando por la calle Cristóbal Colón volvió a "dispararme". Entonces se dirigió a un bar de la localidad para pedir auxilio, pero "a las personas que querían ayudarme las apuntó, y dijo si se mueve alguien de la silla los mato también". Dentro de este bar empezó a insultarme, forcejearon y es entonces cuando golpeó con la culata del arma en la cabeza del ganadero "me tiro en el suelo y quería romperme una silla en la cabeza", "pensaba que me mataba". Después de este suceso, comenzaron a llegar más guardias civiles.

Artículo en edición...

Suscríbete para seguir leyendo