¿Cómo es hacer un remake de una película de Carlos Saura en julio en Extremadura?

La película además no está ambientada en verano, es en noviembre, con lo cual la ropa que llevan los personajes no es precisamente veraniega. Pero creo que la tierra de Extremadura refleja todo lo que queremos contar a la perfección. El calor es también como un protagonista en la película que influye en ciertas cosas que luego van a ocurrir.

¿Te sientes cómoda con estos papeles de adaptaciones de otras películas?

Bueno, no estoy acostumbrada a hacer remakes de películas. Creo que esta tiene una buena mirada, cambia todos los personajes masculinos por unos femeninos, adaptándolos a los problemas políticos, económicos y sociales de hoy en día. Es una especie de trasvase a la actualidad que encaja a la perfección para volver a contar ciertas emociones y ciertas situaciones que vive el ser humano cuando se reúne con amigos.

¿Qué temas tratáis?

En el largometraje son tres amigas que necesitan reencontrarse para tratar ciertos asuntos relacionados con el trabajo, con la vida. Hay un cuarto personaje que viene también a disfrutar de la cacería y es testigo de las cosas que pasan.

El director ha asegurado que escribió los personajes pensando en vosotras tres, ¿cómo ha sido la incorporación a este proyecto?

Primero tuvimos una reunión con los productores, luego se escribió el guion. Parecía interesantísimo revisar la película de Carlos Saura . No quiere decir ni que estemos hablando de la misma película y que vaya a pasar lo mismo ni nada de nada, pero sí que tiene los mimbres suficientes del largometraje de la original.

¿Qué nos puedes contar acerca de tu personaje?

Soy la persona que trabaja codo a codo con Blanca, que es realmente la dueña del terreno de la finca y quedamos para cazar. Yo soy el personaje que va con ella, sé de finanzas, trabajo en un banco, pero soy realmente casi su asistente. Una persona que trabaja con Blanca y que desde siempre son muy amigas. Es una grandísima lectora, tiene un vínculo muy grande con la ciencia ficción, por alguna razón le llama la atención. Pero tiene cierto problemilla con el alcohol también.

Esperamos volver a verte porla región.

Pues yo la verdad es que casi nazco en Cáceres, pero mis padres prefirieron que naciese en Madrid. Pero siento que tengo un vínculo muy grande con Cáceres, viví aquí mis primeros cuatro años de vida. O sea me encanta esta tierra. Me encanta Extremadura y me encanta esta ciudad. Es algo muy especial y creo que todavía hay gente que no la conoce.

