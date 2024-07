"Hay diálogos que son iguales que en la película original"

¿Cómo es producir una nueva versión de una película clásica?

Es un reto porque al final la película, la original, tuvo muchísimo éxito. Ganó en Berlín , es un referente y una película icónica. Siempre decimos con el director [Pedro Aguilera] que hay que hacerla por lo menos igual o mejor. Aunque está basada en ‘La caza’ original, Día de Caza es completamente diferente.

¿Cómo es de fiel la historia del film con respecto a la original?

Es la misma historia, pero en otra época. Al final hay como un juego entre la película original y la de ahora, va a estar metida una dentro de otra. Este film tiene muchas diferencias empezando porque ahora son mujeres, pero hay diálogos que son prácticamente iguales, aunque se tratan otros temas diferentes. En la original son temas muy universales como el abuso de poder o la diferencia de clases. Se mantiene que ellas fueron muy amigas y que van al mismo coto de caza.

¿Temes que haya críticas por versionar un clásico?

Ni yo ni el equipo tenemos miedo a la reacción del público. Esto es una película nueva y la gente va a hablar. Hay gente que le gustará y otras a la que no. Creo que tenemos un equipo bueno y un elenco excepcional, por eso creo que el largometraje va a tener una proyección muy buena.

Para ti es más especial, la original la dirigió tu padre.

De hecho, cuando nos llamaron el director y el productor para los derechos de la película, mi padre seguía vivo y le sorprendió mucho. Es un proyecto que lleva muchos años y ahora que él [Carlos Saura] ya no está tiene mucho más sentido.

Te encargas de la producción ejecutiva, ¿cómo es ese puesto?

Es una parte que me gusta, soy productora desde hace tiempo y me parece muy divertido. He pasado por todos los escalafones, pero esto me gusta porque tiene una parte de oficina, por la parte de financiación, subveciones y presupuestos, y de rodaje. Me gusta mucho porque combina ambas partes.

¿Cómo es rodar en Extremadura?

Estamos súper contentos. Al final hemos encontrado las localizaciones perfectas para el largometraje. Es maravilloso poder encontrar un decorado natural.

¿Volverías a rodar en la región?

Esta es la tercera película que ruedo aquí. Es un sitio que te limita bastante la parte creativa porque hay que encontrar un proyecto que se adecue a las localizaciones. De hecho, tengo por ahí un par de proyectos que pienso que lo podríamos traer aquí para rodar en Extremadura.

