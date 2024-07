Mi primer tifón

“Ojalá no te toque vivir tiempos interesantes”, cuenta un proverbio chino, haciendo referencia al plácido devenir de una existencia sin sobresaltos. Una estación sucede a la otra y la vida avanza con la tranquilidad que permite saber que el día siguiente se parecerá mucho a este.

Yo tenía previsto aplicar esta teoría a mi nueva entrada del diario de un cacereño en Filipinas. Quería continuar escribiendo donde lo dejé en el capítulo anterior, hablando de las altas temperaturas y contando que ya me estoy acostumbrando al tiempo húmedo del Sudeste Asiático. Que tampoco es para tanto porque la parte de la ciudad en la que vivo, Makati, está preparada para soportar el calor. Hay multitud de zonas cubiertas que protegen del sol, locales climatizados por doquier y piscinas en cada residencia. El calor no sorprende y en Manila es mucho más soportable que en mi anterior destino, Viena, donde las altas temperaturas le pillan a todo el mundo a contrapié. En la capital austriaca están muy preparados para soportar el frío, pero no tienen ni un triste ventilador a mano cuando aprieta el calor, que últimamente suele ser más del habitual.

De esto iba a hablar yo, un artículo amable sobre la adaptación a un nuevo lugar que nos suena tan exótico, la conquista de nuevos lares y la superación de las adversidades. Hasta que de repente, una alerta en el móvil me sacó de mi historia de superación: “Aviso de protección civil. Alerta roja por tormentas en Manila: peligro de fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra”. El mensaje iba a acompañado de un pitido que no permitía ignorarlo.

Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo se enfrenta uno a un tifón? Resulta que este se llama Carina, pero ponerle nombre no hace que la sensación se convierta en más familiar.

A menudo le cuento a conocidos, en cuanto cogemos algo de confianza, mi relación con el agua. Les hablo de cuando tenía seis o siete años y nuestra profesora, Eloísa, nos pidió a todos los niños que rezáramos para que terminara una larga sequía que asolaba Extremadura. Les hablo de una ciudad mágica sin puentes transitables y sin ríos a la vista, algo que sorprende a cualquier interlocutor. También les describo un aljibe que parece sacado de un cuento de las mil y una noches, enclavado en mitad de una parte antigua en la que a menudo las casas cuentan con depósitos que recogen el agua de lluvia, un bien muy preciado en nuestra tierra. Les hablo de las señaladas tardes de mi infancia observando las tormentas de verano caer desde la ventana de la casa de mis abuelos, fascinado por la fuerza de las corrientes que se formaban sobre los apurados desagües.

Quizá por eso cuando empezó a llover en Manila hace un par de días, a pesar de que las gotas eran poderosas, no me inquietó demasiado. Casi todos los días desde que llegué hace ya más de un mes ha llovido. Estamos en la época de lluvias, según me dijeron, y efectivamente han caído aguaceros regularmente, pero siempre terminaba por amainar más pronto que tarde y volvía a salir el sol, como si no hubiera pasado nada.

Lo curioso de la lluvia por este lado del mundo es que no da señales de su llegada, al menos para un recién aterrizado como yo, y en más de una ocasión me ha pillado desprevenido y sin paraguas. Ahora he aprendido que si veo a los lugareños correr cuando empiezan a caer un par de gotas, aunque no parezcan amenazantes, significa que viene un chaparrón y debo ponerme también a resguardo. Lo aprendí en cuanto terminé empapado, como si acabara de salir de la ducha, cuando durante mi primera carrera en Manila fui lo bastante testarudo como para no querer resguardarme de la lluvia que empezaba a caer e intenté continuar mi carrera. Tuve que dejar de correr en cuanto la visibilidad se emborronó tanto que parecía encontrarme dentro de una nube.

Pero esta vez la lluvia no cesaba después de dos días cayendo con fuerza. Aun así, ignoré la situación. El agua es agua y con sacar un paraguas puedes ir avanzando. Hasta que llegó la alerta en el móvil y la palabra “tifón” acompañada de “alarma” convirtió la situación en mucho más preocupante.

Sin embargo, la reacción de los autóctonos no fue de alarma, sino más bien de serenidad. Fueron volviendo a sus casas sin apresurarse, comentando la jornada, parándose para hacer fotos a la cortina de agua que caía y despidiéndose entre sonrisas. Por lo visto se viven una media de veinte tifones al año en Filipinas.

Así que yo, que he aprendido que la mejor forma de adaptarme a un país es imitar a sus habitantes, también intenté tomármelo con calma, refugiándome en casa y escribiendo en este artículo cómo he vivido la llegada de mi primer tifón. De momento no ha cesado, por lo que el final tendré que contarlo la próxima semana. Si para entonces ya ha amainado.