Los vecinos de Santiago, divididos por las reformas en el barrio

El barrio de Santiago, ubicado en un céntrico enclave de Cáceres que conforma los extramuros de la ciudad y sirve como puerta de acceso a la Ciudad Monumental, afronta una etapa de cambios. La esperada reforma de la plaza de Santiago, donde se ubica su célebre parroquia, junto a la construcción del hotel Hilton en un edificio histórico de Cáceres como el palacio de Godoy, Bien de Interés Cultural junto a la iglesia, y el proyecto de un museo en un espacio público como El Madruelo, suscita el debate sobre los aspectos positivos y negativos de la remodelación entre los vecinos de esta comunidad estrechamente unida.

Por un lado, se encuentran los que ven en ello una oportunidad de modernización y revitalización económica del barrio y, por otro, aquellos que temen por la preservación del patrimonio cultural y la esencia de Santiago, así como por la proliferación de los apartamentos turísticos en un lugar ya de por sí afectado por este hecho y por otros problemas derivados de ello, como el riesgo de gentrificación del centro histórico de la ciudad cacereña.

Entre los que se decantan por ver el lado positivo de los cambios que va a sufrir la barriada se encuentra Miguel Boceta, vecino de Santiago. Pese a que el joven reconoce no estar del todo al día sobre la reforma de la plaza, no ve la situación «como algo negativo» y señala que, independientemente del tiempo y el ajetreo que conllevan las obras, se trata de un periodo transitorio que deben afrontar y que, a largo plazo, «aportará beneficios para los vecinos a nivel de movilidad y accesibilidad en el barrio». También para los turistas, quienes, a juicio de Boceta, con la remodelación y la mejora de un emplazamiento con la historia de Santiago, tendrán un incentivo más para alojarse en la barriada.

Por el contrario, la construcción del futuro hotel Hilton en un lugar tan emblemático como el palacio de Godoy le plantea más discrepancias. Según comenta, los que verdaderamente se preocupan por el estado del barrio y por el mantenimiento del orden público son los vecinos que allí residen. No obstante, aunque sostiene que es positivo para Cáceres que el hotel vaya a atraer a una cantidad masiva de turistas, «la mayor parte de los beneficios son para la empresa privada que está a cargo del negocio, por lo que a los residentes apenas nos favorece». Aún así, aprueba la construcción del hotel «siempre que se vele por la integridad del patrimonio histórico que tenemos, como es el palacio de Godoy, y se respete la fachada, la estructura y no afecte a la vistas de la parte antigua», aclara Boceta.

La gentrificación por el turismo y la escasez de zonas de aparcamiento, entre las preocupaciones de los vecinos de Santiago

Por su lado, Inmaculada Montero, residente en los aledaños de la plaza de Santiago, también se muestra partidaria de los cambios que va a sufrir la barriada y cree que la reforma de la plaza hace tiempo que era necesaria. «No es justo la dejadez de este lugar teniendo una iglesia tan importante como la de Santiago», comenta. Sobre la construcción del hotel Hilton, declara que «mientras nos faciliten los accesos, no hay ningún problema». Montero cree que el hotel podría resultar beneficioso si consigue acabar con «el mayor conflicto que tiene la parte antigua»: la proliferación de los apartamentos turísticos. «Quien sabe, a lo mejor sirve para aliviar la presión sobre la vivienda y nos ayuda a acabar con esta situación», concluye.

Voces más críticas

Sin embargo, pese a que algunos resaltan el buen ambiente reinante entre los vecinos del barrio, no todos comparten la misma perspectiva sobre este asunto. Entre las opiniones más contrarias a la reforma de la plaza está la de Enrique García-Campero, residente de Santiago al que le cuesta ver algún aspecto positivo. «Quizás a la larga me confunda, pero creo que esta transformación no va a ser beneficiosa para el barrio». A su juicio, sería más beneficioso que el dinero de la obra se inviertiera en «cosas más provechosas» pero, dadas las circunstancias, lo único que espera es que «se respete el patrimonio antiguo de Cáceres». También acentúa el problema sobre el auge de los apartamentos turísticos en el casco antiguo, lo que está dando lugar a un proceso de gentrificación en todo el casco antiguo. Además, plantea que «en lugar del hotel Hilton podía haberse optado por hacer algo que diera trabajo a la gente de aquí, que somos quienes sufrimos todo el proceso de transformación», concluye.

Guadalupe Martín, residente en la calle Caleros, regenta la tienda de alimentación Autoservicio Jiménez Martín, más conocida en el barrio como ‘El comercio de la Clarita’, uno de los pocos negocios abiertos en el entorno de la plaza. Martin muestra su preocupación por la problemática que va a generar la reducción de zonas de aparcamiento, dada la limitación con la que ya cuentan para estacionar en el barrio. «Sin duda, es lo más negativo. Me parece perfecto que quieran el entorno de la plaza sin coches pero pedimos que nos faciliten a los vecinos alguna solución para que podamos estacionar», sostiene.

Acerca del futuro hotel, ubicado a escasos metros de su lugar de trabajo, afirma que «antes de ver un edificio cerrado y en las condiciones en las que estaba es preferible que hagan algo». Aunque se muestra segura de que «va a darle vida» a la zona, reconoce que hubiera preferido darle un uso más provechoso para la ciudadanía cacereña. Al igual que otra de las reformas pendientes, el museo en el edificio El Madruelo, situado frente a su domicilio. Martín, como dueña de un comercio con una ubicación privilegiada (frente al palacio de Godoy y junto a la plaza de Santiago), asegura que el nivel adquisitivo de los turistas que va a atraer un hotel de cinco estrellas no le va a generar muchos beneficios. «Eso lo tengo muy claro, aunque con la clientela que tengo no necesito nada más», agrega. Lo que no ve con buenos ojos es la considerable subida de precios en el alquiler y la venta de viviendas que está provocando el levantamiento del hotel. «Hay gente que piensa que esto va a ser una cosa de otro mundo, pero yo no lo veo para nada así», finaliza.

Decontento en la asociación

Por su parte, el presidente de la Asociación Vecinal Ciudad Monumental, Juan Manuel Honrado, pone de manifiesto la postura del colectivo sobre todo el conjunto de cambios que afronta el barrio de Santiago. Un proceso que, según declara, «viene desde el año 2017» y «creemos e intuimos que está en la recta final para que se lleve a cabo».

Según Honrado, el conjunto de circunstancias y factores que han influido en un un proceso «tan largo y dilatado en el tiempo» ha provocado la confusión entre sus residentes. «Algunos no llegan a comprender el motivo de la futura transformación y de una reforma tan radical», asegura.

El líder vecinal afirma que han trasladado al ayuntamiento y a la Diputación de Cáceres «la necesidad de refrescar de dónde venimos y dónde estamos para que mucha gente comprenda el sentido de la remodelación». Sin embargo, evidencia su «decepción» porque ambas instituciones han dejado de contar con ellos a partir de la elección del proyecto de la plaza. «Nos han apartado cuando fuimos nosotros los que iniciamos y propusimos el proceso de participación para la reforma».

Para Honrado, «la cuestión principal es que no se ha hecho nada para facilitar la vida a los vecinos», sino que todo está enfocado al turismo en la Ciudad Monumental. Un asunto, el de la turistificación, que continúa generando gran debate: «Lo positivo es que ayuda a recuperar la vivienda, pero no ayuda a mantener la población que reside en Santiago, sino que provoca la gentrificación», apunta. A su vez, comenta que el hotel Hilton continúa generando controversia entre quienes defienden que un espacio público como el palacio de Godoy no debe entregarse a manos privadas y, por otro lado, los que piensan que debía reutilizarse el edificio debido a su actual deterioro. Sobre el museo del Madruelo, señala que se trata de un nuevo espacio educativo «que está bien pero que lleva una gran inversión y va a entregarse igualmente a manos privadas», en favor del turista y no del vecindario.

El presidente de la asociación aprueba la revitalización de la zona, pero no a costa «de grandes inversores y lobbys a los que no les importa la población local», sentencia.

Las obras de la plaza

El proyecto aprobado propone un perímetro peatonal que realzará la iglesia de Santiago, que permitirá circundarla y que salvará los desniveles existentes en la plaza. Asimismo, se pretende que la parroquia de Santiago, uno de los principales edificios históricos fuera del recinto intramuros, resulte beneficiado por la rehabilitación de la plaza. También se busca facilitar el acceso y favorecer la estancia de los peatones en este recinto, por lo que se generarán nuevos espacios arbolados. Concretamente, se ubicarán hasta cuatro en los laterales de la plaza. Estos dos objetivos: reforzar la presencia del templo y generar nuevas zonas de sombra y de estancia próximas a las fachadas son dos de las principales ideas del proyecto ganador que se presentó en octubre de 2022 en el colegio de arquitectos.

La obra tendrá finalmente un coste inicial de 800.000 euros y, aunque se financia conjuntamente entre el ayuntamiento y diputación, debe ser licitada por esta última. Lo que aún se desconoce es la fecha de inicio de los trabajos, todavía por concretar. El alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, reconoció meses atrás que la obra de Santiago no estaría finalizada a la vez que la apertura del hotel Hilton, como se estimaba en un principio.

