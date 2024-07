Los pisos compartidos, la mejor alternativa para los estudiantes en Cáceres

Como cada año, durante los meses de verano cientos de universitarios se apresuran a buscar alojamiento en Cáceres de cara al nuevo curso académico. Sin embargo, la situación actual del mercado les pone ante una gran tesitura. La combinación de una alta demanda frente a la escasa oferta de viviendas de alquiler en la capital cacereña, sumado a un considerable incremento de las cuotas mensuales, deja un panorama cuanto menos complicado para los jóvenes.

En este sentido, aparece una alternativa más viable: las habitaciones en pisos compartidos. Una tendencia que crece día a día en Cáceres al contar con más disponibilidad y debido a la reducción económica que conlleva.

Una de las voces con más conocimiento del mercado en la ciudad es Francisco Marroquín, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres (Coapi), quien precisa que la oferta de viviendas para alquiler se encuentra «en situación de colapso» y sostiene que arrendar un piso actualmente resulta «misión casi imposible». Según afirma, el descenso en la oferta respecto a años anteriores «es radical» y prácticamente todas las viviendas disponibles para su arrendamiento en la ciudad están en manos de las inmobiliarias, por lo que los jóvenes van de una a otra «para ver en todas lo mismo y a precios abusivos».

Al igual que Jacinta Sánchez, con amplia experiencia en el sector tras abrir hace 25 años la Inmobiliaria Cáceres de la calle Arturo Aranguren, que asegura que nunca antes se habían alcanzado los índices de precios actuales. «Piso que queda disponible, piso que se alquila rápidamente», apunta. Y es que pese a la gran subida económica, la limitada oferta provoca que los estudiantes accedan a pagar tarifas desorbitadas con tal de conseguir alojamiento. «Aunque son precios elevados, los universitarios nos los quitan de las manos. Incluso tratan de realizar la reserva sin ver la vivienda», revela la agente inmobiliaria, que especifica que en su caso nunca acepta este tipo de propuestas para evitar posibles problemas.

Francisco Marroquín, presidente de Coapi. / Carlos Gil

Pese a todo, Marroquín quiere dejar claro que la situación es «engañosa por una simple razón: si se pone el foco en el mercado del estudiante, hay mucha más disponibilidad de habitaciones que de viviendas». Un mercado, el del alquiler de pisos compartidos, que a su juicio «sí se está moviendo actualmente» y que se presenta como «la única alternativa existente» para aquellos que no tengan inconveniente en convivir con otros inquilinos.

Según el presidente de Coapi, este mercado está girando en torno «a tapar huecos, es decir, cuando queda libre una habitación en un piso se ocupa rápidamente por alguien que llega a la ciudad». Por ello, aunque concreta que el alquiler por habitaciones es un tema que no controlan las inmobiliarias, declara que a los jóvenes que acuden con estas pretensiones les suele aconsejar que busquen «en tablones de anuncios, páginas web y redes sociales».

Con el inicio del nuevo curso en el horizonte, los universitarios que aún no han encontrado alojamiento rastrean todas las vías a su alcance para escoger entre las escasas opciones disponibles, pero las tarifas mensuales que se están manejando alertan de la delicada situación.

Aunque en el precio entran en juego diversos factores (ubicación, uso, tamaño, dotación, número de habitaciones y cuartos de baño…), según los datos que maneja Marroquín el alquiler en Cáceres de una vivienda tipo -sobre 90 metros cuadrados, tres o cuatro habitaciones, cocina, cuarto de baño y aseo- se sitúa actualmente «entre 750 y 800 euros mensuales». Unas cifras que corrobora la dueña de la Inmobiliaria Cáceres, que habla «del orden de 700 o 750 euros al mes» por el alquiler de un piso. Pese a que existen algunas excepciones, ambos advierten que la diferencia respecto a años anteriores, cuando los precios giraban en torno a 500 o 550 euros, es considerable y preocupante.

«Basta con observar los datos. La provincia de Cáceres ha subido un 21% en el último trimestre y la capital llega hasta el 27% de incremento, por lo que ya hay pisos por encima de los 1.000 euros», declara el líder de Coapi.

Jacinta Sánchez, dueña de la Inmobiliaria Cáceres. / Cedida a El Periódico

En cuanto a las habitaciones en pisos compartidos, Marroquín señala que la cuota mensual oscila «entre 180 euros las más barata y 300 euros la más cara». Números más asequibles pero igualmente elevados si tenemos en cuenta las desventajas que conlleva compartir vivienda con otras personas.

En Cáceres, este incremento en el alquiler no solo está afectando a zonas tradicionalmente más caras, sino que se extiende de forma proporcional a casi todos los barrios. Marroquín afirma que no hay estadísticas de los precios por áreas porque la situación «está fuera de control». No obstante, apunta al centro y concretamente a Cánovas como la zona más cara y a Pinilla y San Blas como las más baratas. A su vez, tanto él como Sánchez incluyen a San Antonio, Ruta de la Plata y R-66 entre los barrios con cifras más elevadas.

Entre los motivos que han dado lugar a este escenario de colapso, Marroquín achaca la culpa a la Ley de Vivienda, a la que otorga un 80% de la responsabilidad. «Es una cuestión meramente política, no hay que darle más vueltas. Esto nos ha llevado a un mercado de arrendamiento que era sumamente dinámico, activo y provechoso para todos y que ahora se ha venido abajo».

Según él, «si se ponen trabas a una de las partes, esa parte obligatoriamente va a repercutir en renta, es decir, si el propietario se arriesga a que en cinco años no pueda echar a nadie de la vivienda, a que nadie sea responsable, a asumir todo tipo de gastos y además limitan la subida del alquiler, lo normal es que lo repercuta en renta».

El máximo responsable de Coapi no ve una solución a corto plazo para revertir el panorama actual. «La vivienda tiene el llamado ‘efecto pluma’ y se considera como algo inelástico». Por tanto, apunta a que, aunque se derogase la Ley de Vivienda y se buscara volver a una situación de normalidad, «los precios no bajarían de manera inmediata ni acusada».

Por su parte, Jacinta Sánchez expone otra problemática existente: el auge de los apartamentos turísticos en Cáceres. Además, asegura que nota la llegada de muchas personas de fuera, aumentando la ya de por sí alta demanda.

Sofía López, delegada del Consejo de UEx. / Cedida a El Periódico

El panorama actual, como era de esperar, está causando estragos a todos aquellos estudiantes que pretenden arrendar un alojamiento de cara al próximo curso. Así lo refleja Sofía López, delegada del Consejo de la Universidad de Extremadura, quien afirma que «es un problema que va en aumento». La representante de los estudiantes comenta que la situación empezó a raíz de la pandemia y que «la realidad es que encontrar piso es una difícil tarea y que los precios son cada vez más elevados, lo que repercute a los estudiantes y a su formación».

Según López, las condiciones económicas actuales provocan que los universitarios no puedan alquilar una vivienda en solitario. «Es una realidad bastante utópica y esto da lugar a que tengan que compartir piso e incluso en muchos casos se ven obligados a compatibilizar su formación con un trabajo adicional», señala.

A su juicio, este complicado escenario respecto al alquiler es el cúmulo de muchas circunstancias. «No sabría decir un motivo concreto pero, en general, la situación es insostenible y es necesario tomar medidas para revertirla». Para ello, propone la regulación del precio de los alquileres y establecer «unas normas de juego» que posibiliten a los estudiantes acudir a la Universidad de Extremadura.

En caso contrario, indica que , entre otras cosas, muchos de ellos se verán obligados (como ya sucede) a decantarse por la opción de realizar la formación a distancia, afectado de esta forma a su aprendizaje y, por ende, a su futuro profesional.

