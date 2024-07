El PSOE exige a Mateos que tome medidas por las deficiencias en limpieza y recogida de basura

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, que actúe de manera urgente para resolver las deficiencias en el servicio de limpieza y recogida de basura ante los distintos problemas que está generando (suciedad en las calles, malos olores, presencia de cucarachas o ruido excesivo). A su vez, exige a la empresa concesionaria que cumpla íntegramente con el contrato, dado que sostienen que se está generando una mala imagen en la ciudad, así como molestias y problemas de insalubridad para los cacereños.

Su portavoz municipal, Belén Fernández, ha recordado que ya denunció esta situación la semana pasada en la Comisión de Servicios Públicos. "En el último año, Cáceres está cada vez más sucia y nos están llegando denuncias de todas partes de la ciudad, pero especialmente de los barrios como el Junquillo, Aldea Moret, Llopis, Mejostilla, San Blas, San Francisco, El Perú y Antonio Canales".

Además, ha agregado que la Ciudad Monumental es "la joya de la corona" y que si se quiere optar a la Capitalidad Cultural no se puede mostrar la ciudad "desatendida en las principales actuaciones en limpieza y recogida de basura". Fernández ha comentado que los vecinos hablan de "suciedad en las calles" y de "recogidas de basura irregulares" porque hay contenedores que mantienen la basura sin recoger durante días. También de falta de higiene en la recogida porque "no se limpian los residuos que sueltan los contenedores al vaciarse" y en la limpieza de los contenedores, "lo que genera olores y cada vez hay más cucarachas en los barrios".

Todo ello sumado a la incorporación de una flota de vehículos antiguos "que están generando exceso de ruido a altas horas de la noche, con las molestias que conlleva para los vecinos", ha señalado la portavoz.

"En la Comisión exigimos al equipo de gobierno que tomara medidas y obligara a la empresa concesionaria a cumplir la integridad del contrato, y en este tiempo, salvo alguna actuación puntual de limpieza de aceras en el centro de la ciudad, no ha cambiado nada, generando un agravamiento de la situación, debido a que las altas temperaturas potencian la proliferación de malos olores y cucarachas. A Mateos parece no importarle mucho porque no han hecho nada y seguimos sufriendo las consecuencias de esta desidia", ha indicado la formación política al final de comunicado.

