Cáceres no contará con más plataformas únicas en sus grandes avenidas

Tras seis meses de obras, la avenida de San Blas ya luce un nuevo aspecto. Tanto la acera como la calzada se han igualado al mismo nivel entre la intersección de la Ronda del Matadero y las calles Sande y Peñas. Esta mañana el alcalde, Rafa Mateos, junto al concejal de Servicios Públicos y Movilidad, Pedro Muriel, y la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos, han inaugurado la plataforma apartando las vallas que obstaculizaban el paso de los vehículos. Los coches podrán seguir circulando por este espacio gracias a la construcción de un carril de un solo sentido, tal y como querían los vecinos.

Así, se ha actuado en una superficie de 2.300 metros cuadrados. En concreto en esta obra se ha renovado el pavimento para mejorar el acceso a las diferentes calles que confluyen en San Blas. Además, se han habilitado zonas más amplias para el peatón, se van a plantar 15 árboles más y se ha mejorado la iluminación de la zona con 13 puntos de luz.

Con esta actuación, que ha sido ejecutada por Construcciones Hidráulicas y Viales por 296.500 euros, se han eliminado «todo tipo de barreras y se ha ganado en accesibilidad», según explicó en declaraciones ante los medios de comunicación Mateos.

El mandatario señaló que con a esta obra se pretendía hacer de esta avenida «un espacio mucho más amable y más a disposición de los vecinos y de los ciudadanos de Cáceres». Por ello, continuó, era «un gran día para los vecinos de San Blas» y deseó que los vecinos pudiesen disfrutar de la transformación de esta avenida «y que se convierta en lo que se perseguía, que era un espacio de encuentro, de disfrute y para compartir entre todos».

Sobre si se iba a transformar otra vía en plataforma única, el alcalde remarcó que no había «proyectadas como tal no hay ninguna». Sin embargo, aseguró que «una vía grande, como puede ser la avenida de San Blas, como en su día fue San Pedro de Alcántara o Gómez Becerra, a día de hoy no hay ninguna prevista», matizó.

Asimismo, Mateos añadió que hasta la fecha se está actuando en la calle Rodríguez Moñino, en las traseras de San Juan y en la plaza de Doctor Durán. «Todas ellas son actuaciones tendentes a eliminar barreras arquitectónicas para ganar en accesibilidad», es decir, convertirlas en plataforma única, indicó.

