Extremadura y China, unidos por la gastronomía a través del Gran Buddha de Cáceres

La Fundación Lumbini Garden, promotora del proyecto budista en Cáceres, pretende difundir la gastronomía extremeña en China. Para ello, se ha aliado con la empresaria china Yin Guiming, fundadora de la marca Yoon Jiaqiao (Patra frita de Dios), quien dará a conocer la cocina de la región entre los consumidores asiáticos desde el restaurante fusión que planea abrir en la ciudad de Tianjin, al norte del país.

Según ha informado el presidente de la Fundación Lumbini, José Manuel Vilanova, que ha visitado recientemente la capital, este restaurante de la empresaTianjin Qiao Wife Catering Management Co., Ltd. (Shanti Yin Family Pasta), no solo ofrecerá platos clásicos extremeños y productos como jamón ibérico o quesos de la tierra, sino que también incorporará elementos culinarios chinos "para crear una experiencia culinaria única que combina perfectamente las esencias de ambas culturas".

La chef Yin Guiming siempre ha estado interesada en la cultura española y su gastronomía, y ve este proyecto como una oportunidad para acercar la conexión entre Extremadura y China, subraya la Fundación. “La comida es un lenguaje universal que une a las personas. A través de este restaurante, quiero no solo compartir el sabor de mi país natal, sino también crear un espacio donde las culturas de España y China se enriquezcan mutuamente", ha anotado, por su parte, la empresaria budista.

La empresaria budista que planea abrir el primer restaurante fusionado en Tianjin / Cedida

La Fundación Lumbini señala que la apertura de este restaurante fusionado en Tianjin marca "un hito importante" en la promoción de la cocina de Extremadura en el mercado chino.

"Con la creciente curiosidad de los consumidores chinos por la cocina internacional, el Big Buddha se convertirá en un destino ideal para explorar nuevas experiencias gastronómicas. Además, se espera que el proyecto atraiga a turistas y amantes de la gastronomía de toda China, impulsando así el interés por la cultura y las tradiciones de Extremadura", destaca el promotor del complejo budista.

"Modelo de integración gastronómica"

El proyecto culinario no se limita a la comida sino también a actividades culturales, como clases de cocina, conferencias gastronómicas internacionales, talleres y actividades que celebran ambas culturas. "De esta manera, el proyecto se convertirá en un centro cultural donde las personas puedan aprender, compartir y disfrutar de la diversidad".

La Fundación resalta que con la obtención de la reciente licencia de construcción, el proyecto Gran Buddha está un paso más cerca de convertirse "en un modelo de integración gastronómica".

"Este proyecto no solo crea oportunidades económicas para ambas regiones, (Extremadura y Shanxi), ambas regiones agrarias importantes tanto en España como en China, sino que también ofrece una plataforma para el diálogo cultural, enriqueciendo la experiencia de cada visitante. La pasión y el compromiso de Yin Guiming demuestran cómo la gastronomía puede ser un puente entre las culturas y promover la paz, la comprensión y la amistad", concluye la Fundación.