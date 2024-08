Alcántara proyecta su festival como motor económico de la comarca

Menos de medio kilómetro es el que separa Alcántara de su Puente Romano. 197 metros de una construcción con dos milenios de antigüedad que se alza sobre el río Tajo y que cada año atrae a miles de curiosos. Turistas que esbozan a su paso una sonrisa en los rostros de los negocios locales que, sin embargo, vuelven estos días la mirada hacia otro acontecimiento.

Y es que el ecuador del verano ve como la que fuera ciudad romana triplica sus habitantes. Y lo hace a ritmo de teatro en esta trigesimoctava edición del festival de Alcántara, que cobra vida para demostrar que las zonas rurales pueden erigirse como referentes culturales y fundarse como importantes atractivos turísticos, dejando amplios beneficios, siempre que se invierta en ellas.

Una inversión que este año toma forma a través de obras como El castillo de Lindabridis, la primera a ojos del conventual. El Festival On arrancó el jueves con la Premio Nacional de Teatro, Ana Zamora, dirigiendo el viaje de la princesa de Tartaria, que recorre el mundo para resolver un problema de sucesión en su castillo volador. Un castillo que, como ocurre con otros elementos, emerge de las sombras del escenario para el asombro de los espectadores.

Y no es un público pequeño, porque el imponente Conventual de San Benito deja a sus pies espacio para 1.580 asistentes, más que el número de habitantes que tiene el pueblo. “Viene público de 12 localidades de Extremadura, pero, además, el festival trae público de España, Portugal o Francia. A veces nos encontramos con ingleses, u otros que no hemos localizado, pero están aquí", señaló la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, que no se quiso perder esta cita cultural.

Más de 4.000 personas

Una afluencia de turismo que hace las delicias de los hoteles y alojamientos que tienen que colgar el cartel de completo, de bares que suben de marcha para atender sus abarrotadas terrazas o de restaurantes que llenan sus salones de vecinos y visitantes. También los comercios locales salen provechosos del evento estival.

“Es difícil calcular el beneficio exacto, pero una persona se puede gastar alrededor de 80 euros diarios”, explica Bazaga. Partiendo de esta cifra y, teniendo en cuenta que el conjunto de asistentes al festival puede superar las 4.000 personas, es fácil hacer un balance de esta semana de las artes.

Y es que al cartel de las cuatro obras principales, y que además de la ya mencionada lo construyen Entre bobos anda el juego, El Álvaro de Molière, y La comedia de los errores, se suma una amplia agenda paralela. Lo que se ha denominado como Festival Off llega para nutrir a Alcántara de variadas actividades pensadas para el grueso de los asistentes.

Actividades que este jueves comenzaban desde primera hora, con talleres infantiles en los que niñas y niños aprenden a preparar los vestuarios característicos durante toda la mañana. Sin embargo, es pleno agosto y el calor sofocante empuja a los alcantareños a buscar en la piscina municipal su aliada. Por eso, es allí donde se trasladan los Cuentos de Oro para amenizar con narraciones las tardes de los más pequeños.

A partir de las 20.30 horas el sol empieza a bajar y las acrobacias del pasacalles Adamar sacan del agua a las familias que siguen con asombro las habilidades de 7 artistas de circo que recorren los rincones de su pueblo. Un paseo que finaliza a las 22.00 horas, momento en el que los Susurradores de versos toman el relevo y cuentan al oído de aquellos que se prestan fragmentos de conocidas obras de teatro, como Romeo y Julieta.

Un 60% más de beneficio

Hemos notado una subida en las paralelas muy grande

Mientras tanto, eso sí, otros prefieren pasar la tarde bebida en mano en los bares de su municipio. Negocios que requieren de contrataciones extra en estos días por la alta demanda, tal y como señalan desde el bar Lisboa. “Los días del festival llegamos a obtener un 60% más de beneficios” reconocen, aunque se enorgullecen del fuerte turismo que de por sí recibe la localidad de manera habitual.

En la misma línea se mantienen en el bar Sevilla, a pocos metros de distancia. “La repercusión en cuanto a la hostelería y el turismo es un 10. Siempre lo ha sido” señalan sus trabajadores, que explican cómo el pueblo lleva disfrutando del festival desde su primera edición, allá por 1984.

Y precisamente a esos primeros años se refiere la alcaldesa de Alcántara, Mónica Grados, que recuerda con alegría la época en la que la agenda paralela tenía aún más fuerza. “Recuerdo que había muchísima luz, muchos colores. La participación del pueblo era muy alta y eso es algo que me gustaría recuperar”, señala.

Revitalizar el municipio

En cualquier caso, Grados recalca la importante huella que deja el teatro clásico en Alcántara, un gran impacto positivo que “revitaliza el municipio”, tal y como explica. Además, hace referencia a todos aquellos extremeños que por diferentes motivos han tenido que dejar su tierra y que, con la llegada del verano y, en concreto, del festival, retornan a la localidad. “Vuelven los que eran nuestros vecinos, esos que están fuera y regresan a su pueblo”, explica.

Una vuelta para contemplar el trabajo que, por primer año, ha estado dirigido por Rocío Montero. Al frente de Atakama, compañía que organiza el evento, Montero logra controlar cada detalle. Su apuesta por el talento extremeño, por la inclusión o por construir, de forma incluso inconsciente, un festival con un fuerte sello femenino, ahora se hace realidad.

Jorge Valiente

Y lo hace de manera agradecida. “El balance que hacemos hasta hoy jueves es muy positivo. Hemos notado una subida en las paralelas muy grande”, expone la directora, que no esperaba encontrar más de 250 personas en las obras de las primeras jornadas del Festival Off.

Es su primer año al frente, pero Rocío Montero ya piensa en cómo potenciar el evento y se refiere, precisamente, a esos años a los que hacía mención la alcaldesa. Planea seguir potenciando la agenda paralela y la participación del pueblo. “Queremos recuperar que el público se disfrace en algunos momentos, hacer que el festival sea aún más de Alcántara”.

Todo ello para lograr que cualquier vecino o visitante que llegue hasta su localidad se divierta. Aunque eso es algo que ya se palpa en sus calles. Ya sea en las actividades o en las terrazas, en la piscina o en el conventual. Cada uno hace su elección y disfruta. Eso sí, parece que la cita en el Conventual de San Benito es sagrada. Llegan las 22.30 horas y las calles del pueblo se vacían. Aparece el silencio que se rompe a medida que el imponente edificio testigo de las obras se aproxima. El pueblo se concentra allí donde el fresco de la noche invita a pasar un buen rato. Es la hora, las protagonistas del festival entran en escena y en Alcántara todas las miradas están puestas en el escenario.

La Compañía Nacional de Teatro y Nao D’amores presentan su versión de la comedia novelesco-caballeresca de Calderón de la Barca. Se estima que se presentó por primera vez hacia 1661, en esos últimos años del Siglo de Oro. Situada en pleno Barroco, el dramaturgo español bebía del Medievo y del Renacimiento.

Ahora, la reinterpretación de Ana Zamora, que no tiene miedo moverse por los tiempos, añade la perspectiva contemporánea, creando una puesta en escena en la que las diferentes épocas se dan la mano y se retroalimentan.

Es la primera de cuatro. Hoy es el turno de Entre bobos anda el juego, y mañana y pasado, de El Álvaro de Molière y La comedia de los errores, respectivamente, que están preparadas para convertirse en el eje central de este festival. Un evento que acerca la cultura, pero también tiene una importante labor a nivel económico para los vecinos de Alcántara.