Cáceres, otra mirada

Y de repente me aparecí en la calle, escapado de algún cuento de las ‘damas oscuras’ victorianas. ¿Y quién era yo? Pues Bécquer, por supuesto. Bueno, su fantasma. Era cerca de maitines, de noche en todo el mundo. Sin embargo, a esa hora la plaza del Duque, ahora en plena ebullición hotelera, la calle Zapatería, Muñoz Chaves, Camberos y el lateral de Santiago se antojaban escenarios perfectos para una de mis leyendas.

Una luz cetrina y somnolienta, una niebla ligera y un frío sepulcral era la única compañía. El eco de los zapatos sobre el empedrado no hacía más que potenciar la sensación de belleza espectral, casi gótica. No míos, yo soy un fantasma, algún noctámbulo trasnochado…. Cáceres dormía, en realidad no, callaba.

Las esquinas, los balcones, las ventanas a medio cerrar observaban con atención mi errático y ebrio caminar. Pensé que girar a la Plaza Mayor sería la mejor idea. Y ya en ese ágora majestuoso, sin nadie que influyera en el paisaje, se veía con nitidez el plano inclinado que se vierte a sotavento, en una caída como si el suelo fluyera hacia los soportales. Con el poder político al fondo, observándome con severidad, giré hacia el Arco de la Estrella, un ojo troquelado en la muralla con un perfil de nombre sugerente: en esviaje, decían las guías, es decir unos cortes en ángulo del paño a favor del camino para favorecer el acceso de carruajes.

Cosas del poder económico. Al ir hacia Santa María notaba la mirada de la Virgen de la Estrella a mi espalda, no me giré pero noté que me atravesaba y sonreí. Por la estrecha Travesía, con el poder religioso a la izquierda y el poder financiero a la derecha, el empedrado que bien podría ser amarillo, se abría a la magia.

En la plaza, San Pedro de Alcántara, me miraba de reojo, muy serio. Al pasar de puntillas a su lado reparé en sus dedos dorados, que estaban así de tanto conceder deseos y, al fondo, se recogía el palacio de los Golfines de Abajo para empujarme a San Jorge y el dragón, que se debatían en singular combate con las torres blancas de la Preciosa Sangre como perfecto telón de fondo.

Allí la bestia mítica giró la cabeza para suplicarme compasión. Pestañeé asombrado, estaba claro que había más fantasmas. Subí por la cuesta de la Compañía, acelerado. Antes de llegar a la iglesia de San Mateo recordé mi emblema favorito, el escudo de la Casa del Sol. Un saludo a una estrella radiante parecía una buena idea, pero ya en frente de él, su mirada parecía decir: -sé lo qué estás pensando, Bécquer, «podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar…»

En la Plaza de las Veletas, me quedé abismado con la fachada cubista de Atrio, el restaurante postmoderno ciberclásico y triestrellado, santo y seña de una Cáceres señorial.

De repente una brisa que bajaba de la montaña, perdón de la Montaña, se aceleraba por la judería y me elevaba del suelo un par de palmos y entonces, cerré los ojos, dejé de notar la mirada de Cáceres, para sentir su abrazo milenario. Luego desaparecí, absorbido por la noche cacereña, pero fue suficiente.