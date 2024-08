Los vecinos de La Cañada en Cáceres: "Estábamos esperando que hubiese fuego cerca de nuestras casas"

Como cada año por estas fechas, los vecinos de la urbanización de La Cañada y de Cáceres Golf fueron testigos, en torno a las 21.40 horas de este domingo, de un nuevo incendio cerca de sus viviendas. Una imagen que se ha convertido en habitual para la mayoría de ellos, que observan como cada año se repite la historia y continúa sin existir una solución al respecto.

Así lo explica Francisco Cantalapiedra, a quien el incendio le pilló en su domicilio ubicado en La Cañada, frente a la zona afectada por las llamas. "Me llegó una foto al móvil y me asomé a la ventana, desde donde pude ver todo el pasto ardiendo". El vecino explica que, debido a la asiduidad con la ocurren este tipo de sucesos en la zona, no suele cundir el pánico entre los residentes. "Ya estamos acostumbrados a que todos los años suceda lo mismo, por lo que podría decirse que estábamos esperándolo que hubiese fuego cerca de nuestras casas", comenta resignado.

Igual que a Juan Antonio Holguín, también residente en la urbanización La Cañada, quien asegura que "por desgracia, es habitual que el cerro arda cuando llegan las altas temperaturas". El vecino, que se encontraba en su casa tras regresar del trabajo, indica que vio como "en primer lugar llegó la Policía Local y acordonó la rotonda cercana al cerro", para que posteriormente fueran los bomberos quienes llegaran para realizar las labores de extinción.

Holguín afirma que se llevó a cabo el habitual protocolo cuando se produce un incendio en la misma zona: "Sacrifican el cerro y establecen un perímetro para que el fuego no pase hacia la urbanización Ceres Golf".

Pese a la proximidad de las llamas, señala que "sería raro que el fuego alcanzara las casas al encontrarse de por medio la carretera". No obstante, considera que deberían tomarse medidas para evitar que vuelva a suceder, aunque no es tarea sencilla. "¿Cómo van a desbrozar toda esa cantidad pasto?", cuestiona en referencia al amplio terreno que se encuentra frente a sus viviendas.

Por su parte, Verónica Navarro asegura que fue consciente de la situación al ver gran cantidad de humo desde su domicilio, situado en el interior de la urbanización La Cañada. "El barrio comenzó a revolucionarse pero justo después se escucharon las sirenas de los bomberos, quienes acudieron inmediatamente a la zona", indica.

Aunque reconoce no tener "ningún miedo" a este tipo de sucesos, considera apropiado llevar a cabo un dispositivo para tratar de evitar la reiteración cada verano. "Lo que suelen hacer es desbrozar la zona cercana a la carretera en previsión de que tarde o temprano suceda", declara. Sin embargo, en la práctica ve complicado que estos incendios, a los que define como "un clásico de Cáceres", cesen de una vez por todas.

El incendio, bajo control

Los servicios de emergencia trabajaron en la noche del domingo en la extinción de un incendio de pastos que se declaró en una parcela situada junto a la urbanización La Cañada de Cáceres. En concreto, el fuego se localizó entre Ceres Golf, la Esperanza y el ferial y quedó extinguido a medianoche.

En las tareas intervinieron cuatro dotaciones de bomberos del Sepei, apoyados por dos retenes del Infoex y efectivos de la Guardia Civil y Policía Local y Nacional. Durante las labores de extinción hubo que cortar al tráfico la N-630 entre la rotonda del ferial y la del Ceres Golf, así como el tramo de acceso a La Cañada desde la rotonda de ferial hasta la de Badajoz.

Los incendios de pastos son habituales en esta zona de la ciudad. En esta ocasión, las llamas y la columna de humo pudieron verse desde distintos puntos de la capital cacereña.

