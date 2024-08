Rossy Palma presume de Cáceres con su hija Luna

Si hace unos días la chica Almodóvar Rossy de Palma dejaba buena cuenta de su paso por Atrio en sus redes sociales, este fin de semana la artista ha vuelto a sorprender a sus seguidores con otro completo ‘reel’ de su estancia Cáceres.

Además de disfrutar nuevamente de la cocina de Toño Pérez, en esta ocasión en el restaurante Torre de Sande, la artista, que rueda en la región ‘Día de caza', no ha querido perder la oportunidad ahora que está en tierras cacereñas de visitar el Helga de Alvear. Un museo que, sin duda, conecta con la estética rompedora y vanguardista que siempre ha caracterizado a la actriz.

“A magic saturday in Cáceres”, un sábado mágico en Cáceres, así ha titulado Rossy de Palma el ‘reel’ que ha subido junto a su hija Luna en sus redes sociales.

Luna nació en 1999 y es la menor de dos hermanos, aunque ambos crecieran protegidos de la fama por elección de su madre, ha sido inevitable que al cumplir la mayoría de edad, ambos exprmieran sus virtudes y oportunidades en redes sociales como cualquier adolescente en la actualidad.

Según un reportaje de RTVE, Luna ha estudiado Humanidades y Comunicación Digital, toca el violín, canta, pinta y ha hecho sus pinitos como modelo, "Cuanto más crezco, más descubro el valor de no tener una vocación concreta, sino tener muchos intereses combinados con cierta disciplina para profundizar y no quedarse en la superficie de todo y el fondo de nada. Esto no tiene que ver solo con lo laboral, también es una forma de enfrentarse a la vida", decía la joven.

La conexión entre los hermanos es muy fuerte, tanto como la que ambos tienen con su madre. Son tres mentes unidas por un mismo corazón. "Mi madre es una persona con una resiliencia enorme y cada vez que la escucho decir que los momentos difíciles que vivió merecieron la pena por tenernos a Gabriel y a mí me hace quererme más y mejor", añadía Luna. "Es fan nuestra por el simple hecho de existir".

Un bonito vídeo donde la actriz ha mostrado el menú del que han disfrutado junto a varias fotografías madre e hija exhibiendo lugares de la ciudad cacereña como la iglesia de San Mateo, o el museo Helga de Alvear del que ha hecho un mini recorrido cinematográfico enseñando las principales obras que en él albergan.

Rossy de Palma ha demostrado una vez más su amor por Extremadura y su riqueza cultural. Esta reciente visita a Cáceres, donde ha disfrutado de la alta cocina local y del arte contemporáneo, resalta el encanto y la diversidad de esta región.

La actriz ha compartido su experiencia con sus seguidores, mostrando no solo su conexión personal con el lugar, sino también el orgullo de muchos visitantes que, como ella, encuentran en Extremadura un tesoro de gastronomía, arte y patrimonio histórico.

Finalmente, cabe recordar que la actriz ha estado durante todo el mes de julio junto al equipo de 'Día de caza' grabando el 'remake' de la película 'La caza' de 1966 en una finca cacereña situada en la localidad de Pedroso de Acim, a unos 50 kilómetros de la capital cacereña. Película lleva por título 'Día de caza' y su estreno está previsto para otoño de 2025.