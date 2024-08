El Redoble, los mejores embajadores de Cáceres

La Asociación Cacereña de Folklore El Redoble resplandece tras su vuelta del Festival de Cultura y Artes de Büyükçekmece, en Turquía. Y lo hace por dos motivos. El primero es que ha logrado convertirse en el mejor grupo de folklore del mundo. Una meritoria hazaña para la que ha debido superar a un centenar de adversarios de diversas nacionalidades. Pero, además, regresa con la certeza de haber situado la tradición extremeña en el foco, de haber enseñado al mundo la riqueza patrimonial que escribe la historia de esta tierra.

"Espero que esto sirva para que se valoren más nuestras tradiciones", expresa Raúl Merino, presidente de El Redoble. Unas tradiciones que, tal y como apunta, quizá no siempre han gozado de la visibilidad que la cultura de otras regiones sí ha tenido. "Nuestro folklore está vivo y es tan válido como cualquiera", recalca Merino.

Y es que Extremadura puede presumir de contar una tradición folklórica auténtica, que no ha sido adulterada, y que en muchos de sus pueblos se vive de una manera "palpable", como lo define el presidente de la asociación cacereña, quien se refiere a los orígenes de El Redoble como "el resultado del amor por la cultura tradicional".

Origen de la asociación

Unos principios que se remontan casi 44 años atrás, y en los que tuvo mucho peso la figura de María Fernanda Sánchez Franco. Ella y otros presidentes e integrantes de grupos externos de la época fueron los que construyeron los cimientos de esta asociación.

Pero los inicios no son sencillos, y los de El Redoble no son una excepción. "En los primeros años, según cuentan, si faltaban uno o dos ya no podían actuar", explica Raúl Merino. No obstante, la ilusión impulsó el crecimiento y el grupo folklórico ha ido evolucionando hasta estos días en los que se cuentan por dos centenas el número de socios.

200 miembros que, eso sí, no han podido asistir a la cita en Turquía. La normativa del festival de folklore más importante del mundo, seleccionado así hasta en ocho ocasiones por la evaluación de instituciones internacionales, limita a 30 el número de participantes.

Y ha sido ese grupo el que se ha impuesto en Büyükçekmece. La rivalidad, tal y como reconoce Merino, se palpaba en el evento, pero la autenticidad de los extremeños logró conquistar a los 14 miembros del jurado internacional. Fue este el que pudo contemplar las composiciones coreográficas de El Redoble, adaptadas para permitir hasta seis cambios de vestuario de mujer y cuatro de hombre, y que no son sino el resultado del ferviente y continuo trabajo de investigación sobre bailes e indumentaria desarrollado por la asociación a lo largo de sus años existencia.

Una labor que también incluye la difusión de estos conocimientos aquí en Extremadura. Son varias las agrupaciones regionales que se dedican a mostrar, a enseñar el patrimonio cultural de la tierra. Y el presidente de El Redoble no ha querido olvidarlas. "Dedicamos este premio a todos los grupos de folklore que se dejan la piel actuando por nuestros pueblos", ha expresado Merino.

Asociaciones que mantienen viva la riqueza de esta tierra y que acogen a públicos de todas las edades, transmitiendo sus conocimientos a mayores y a jóvenes, para que las nuevas generaciones puedan adquirirlo. Ahora El Redoble ha visto recompensado este trabajo en el evento más grande de folclore a nivel internacional

La Medalla de Extremadura, el premio Muñidor otorgado por la Cofradía del Cristo Negro, el reconocimiento como hermanos de honor de la Cofradía de la Virgen de la Montaña o la elección de la jota que da nombre a la agrupación como himno de la ciudad de Cáceres son otros de los logros que la asociación de Merino lleva a sus espaldas. Unos logros, eso sí, que no influyen en su propósito: seguir con su agenda –quizá con algunas sorpresas- y mantener viva la cultura.