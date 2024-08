"En Cáceres se abandona a un perro cada dos días"

‘Nur es una pequeña gatita que abandonaron a los pocos días de nacer, ahora tiene mes y medio y es una gatita muy cariñosa, muy dulce y busca un hogar’ o ‘Este cachorro de seis semanas fue tirado a la basura al poco de nacer, parece que es un bretón, ya come solo y está listo para encontrar un hogar’. Estos son algunos de los anuncios que se publican cada día en las redes sociales del Refugio San Jorge. Según cuenta la responsable de la instalación desde 2012, Laura Varaldi, en la capital cacereña las estadísticas de abandono no son halagüeñas, «se abandona un perro cada dos días», indica Varaldi, representa una media «muy alta de abandono desgraciadamente».

Los animales que más se dejan en la calle, que suele ser en zonas cercanas a Aldea Moret y Nuevo Cáceres, son los perros mastines. «Nos encontramos con mastines que se encuentran en pésimas condiciones, son los que peor entran», matiza Varaldi, quien además ha añadido que «hay casos muy feos últimamente», como «perros esqueléticos que estaban viviendo dentro de un transportín en la montaña».

Otra raza de perro de las que más se deshacen son los galgos, que aunque se abandonan durante todo el año, la mayoría de casos se dan en verano. Asimismo, ha añadido que en las últimas semanas los dueños «se están deshaciendo también de animales que a lo mejor antes no los abandonarían, el otro día dejaron en la calle a un border collie, son perros de campos que aunque afortunadamente se adoptan con facilidad, a muchos se dejan en la calle».

Cinco veces su capacidad

Cuenta Laura Varaldi que en las últimas semanas también han observado que se ha incrementado el número de abandonos de la raza pitbull. Y las pruebas se encuentran en este refugio que quintuplica su capacidad. Actualmente en las instalaciones cuentan con 23 cheniles, jaula donde se guardan los animales, para albergarlos, aunque están cuidando a 82 perros y 80 gatos. «En la oficina tenemos alrededor de 26 gatos más cuatro perros, en la entrada hay tres perros y 18 gatos. Cuidamos a más de 160 animales en el refugio más los que tenemos las voluntarias en nuestras casas, nos hemos llevado también algunos que han abandonado», ha explicado la responsable de las instalaciones.

A pesar de que la premisa popular es que la temporada estival es la época en la que más se abandonan a las mascotas por la llegada de las vacaciones, la responsable de las instalaciones ha remarcado que se trata de una situación que ocurre durante todo el año. «En el refugio tenemos más o menos siempre el mismo número de perros año tras año», subraya. Sin embargo, algunos cacereños, para evitar abandonar a sus mascotas cuando se van de vacaciones, dejan a sus mascotas en residencias caninas para que cuiden de ellos el tiempo que permanezcan fuera.

La Ley de Bienestar Animal disparó el número de abandonos con su aprobación el pasado año. Sobre ello Laura Varaldi opina que «la gente se asustó por el hecho de realizar cursos y pagar seguros, supone más dinero que pagar en ese tipo de cosas y no quiere complicaciones». Ahora la situación, dice, está «más calmada» y cree que al principio se dio «más publicidad» a la normativa. «Mucha gente se asustó porque no sabía lo que era. A pesar de la vigencia de este reglamento, ha asegurado que finalmente con este reglamento «no ha cambiado prácticamente casi nada», debido a que «el curso no se dio por obligatorio o por lo menos todavía no ha entrado en vigor en, por lo tanto, no tengo que llevar ningún tipo de responsabilidad. Y el seguro de responsabilidad civil, ni siquiera te lo están pidiendo».

Zonas rurales

Varaldi ha puesto énfasis en que el problema de los abandonos radica en los espacios rurales, ya que en estas zonas es más difícil de «controlar». «Los perros están sin vacunar y sin desparasitar en su parcela, la gente suele dejar las mascotas y cuando se le pierde, pues creo que algunos no tienen interés en recuperarlas», ha apuntado.

Los abandonos pueden llegar a ser una infracción grave, que irán desde multas hasta penas de cárcel si la mascota ha sufrido. La sanción económica irá desde 500 hasta 10.000 euros en caso de infracciones leves, desde 10.001 hasta 50.000 euros para las graves y desde 50.001 hasta 200.000 euros para las muy graves. En caso de que haya supuesto la lesión o la muerte de un animal, el infractor podrá ser castigado con penas de cárcel desde los 3 a los 12 meses si el animal no muere y de 6 a 18 meses si falleciese.

Una vez que recogen a un animal que ha sido desamparado por el rechazo de sus dueños y llegan a las instalaciones se le pasa el lector de microchip, con el objetivo de comprobar si el animal está identificado y se cuelgan fotos de las mascotas en las redes sociales para ver si alguien lo reclama. Si en unos veinte días nadie lo ha reclamado, el animal se pone en adopción, durante ese periodo se sigue alimentando al animal, se le desparasita, porque pueden tener pulgas y garrapatas, y se le ponen la primera vacuna, ya que ha matizado que «para su bienestar tiene que estar protegido».

Sin embargo, el cuidado de estos animales conlleva muchos gastos. Cada veinte días las siete voluntarias deben gastarse unos 2.000 euros en alimentarlos. Por ello, ha subrayado que en las instalaciones «tenemos problemas económicos hasta las cejas (deben más de 70.000 euros a veterinarios)». Una de las ayudas que recibe el refugio procede del Ayuntamiento de Cáceres, que apoya a este refugio ofreciendo 45.000 euros en subvenciones.

