El ayuntamiento informa a favor de la declaración de la mina como proyecto de interés autonómico

El Ayuntamiento de Cáceres ha informado a favor de que el proyecto de la mina de Valdeflores sea declarado de interés autonómico, según se detalla en el decreto que la Consejería de Desarrollo Sotenible publicó este viernes. En el mismo se convalida el decreto inicial, publicado el 24 de junio, que declaró el proyecto como de interés autonómico (Premia).

Para la declaración inicial, la consejería procedió a dar audiencia al ayuntamiento, con un plazo de diez días, para que se pudiera manifestar, pero cuando acabó este periodo no se recibió ninguna respuesta. Posteriormente, por un error en la plataforma de comunicación, se detectó que la notificación de la audiencia al ayuntamiento no se había hecho efectiva, no la llegó a recibir.

Al detectarse este error, la consejería remitió toda la información de la empresa al ayuntamiento el 23 de julio para que se pudiera pronunciar sobre todo lo que considerase de importancia en relación a la declaración del proyecto como de interés autonómico. Solo tres días después se recibió la respuesta del ayuntamiento con un informe favorable a la calificación como Premia.

Según fuentes del gobierno local, la declaración a favor por parte del ayuntamiento se justifica porque ya se declaró la "no incompatibilidad" del proyecto con el Plan General Municipal de urbanismo, aunque con la condición de que "el resto de organismos públicos implicados justifiquen que la actividad extractiva subterránea es compatible con la protección ambiental del plan general municipal de urbanismo para esa zona".

Para la consejería, según el decreto que se publica este viernes, haberse saltado el trámite de información por parte del ayuntamiento no tiene un efecto invalidante de la declaración de proyecto de interés autonómico, dado que la omisión "no ha producido una indefensión real y material" para la entidad municipal. "La realización del trámite de audiencia de forma extemporánea no ha ocasionado ningún perjuicio al ayuntamiento en el ejercicio de tal derecho" al trámite, según el decreto autonómico.

