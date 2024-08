El músico Javier Ruibal, que actúa en Cáceres: "Quiero ser un viajero que hace contrabando con las músicas del mundo"

-¿Cómo surge su interés por la música?

-Empezó desde muy niño. Tenía mucha más tendencia a ir hacia la radio que a correr detrás de una pelota. También me gustaba, pero la música me entusiasmaba e iba a la radio porque no tenía tocadiscos en casa.

-¿Viene de familia de músicos?

-No, en mi casa, en mi entorno cercano, no había músicos. Fue una cosa muy personal, una fascinación por la música inmediata. Me llamaba la atención la música moderna como el rock o el blues, pero, también, los tangos de Gardel o la canción española, que a mi madre le gustaba mucho.

-Hábleme de sus inicios.

-En mi casa estaba la guitarra de mi hermano, que no la usaba. Yo, sin siquiera saber afinarla, me tiraba a ella de cabeza, a ver qué sacaba. Con 9 años tome unas clases muy escuetas, durante un verano, y estuve en el conservatorio durante algo menos de dos años. Lo dejé porque no me relacionaban el aprendizaje del solfeo con lo que yo ya sabía tocar en la guitarra y eso me cortaba todas mis fantasías. Aprendí casi todo por mi cuenta, escuchando y pillando acordes de The Beatles o Serrat. Me hice un repertorio y empecé a tocar en Barcelona. Fue allí donde compuse mis primeras canciones, porque la imitación ya no me satisfacía.

-En 1994 lanza ‘Pensión Triana’, su cuarto trabajo, que se convierte en un referente de la canción de autor en España. ¿Qué significa para usted ese disco?

-Crear ese álbum surge como una cuestión de necesidad, porque las compañías, que me habían producido los tres discos anteriores, los habían sacado de catálogo. Entonces escogí lo mejor de esos proyectos más seis canciones nuevas y fui a grabarlo a un estudio con público dentro. Ese fue un experimento que nadie había hecho y que, según creo, no se ha vuelto a hacer. Para mí fue muy excitante, porque era igual que un concierto y en él participaron músicos maravillosos y muy notables, que ya tenían sus carreras construidas. Además, siendo el cuarto disco, tenía más solidez al componer y salió un proyecto rotundo, no había temas de relleno.

-Su carrera se ha mantenido en las fronteras del flamenco, pero ha sido reconocida por salirse de la norma y mezclar diferentes géneros. ¿Qué le impulsó a hacer esa combinación?

-Quería ser un viajero que hace contrabando entre muchas músicas del mundo. La radio era una puerta que se abría a un viaje alucinante que me podía llevar, solo con la imaginación y con la sonoridad, a muchos lugares. Luego he tenido la suerte de poder visitar esos lugares. Pero siempre había buscado ser transfronterizo, usar una paleta de colores que no solo incluyese los elementales. En este sentido, he tenido la suerte de que los flamencos puros me han acogido, porque tenía el matiz de la canción de autor, comprometida con la poesía y compuesta dignamente.

-En 2023 presenta su último trabajo de estudio, Saturno Cabaret. ¿Cuáles son sus claves?

-Viví en la Barcelona de 1976, cuando empezó el periodo democrático actual. Allí había muchísimas reivindicaciones de libertades y de derechos, de que no se nos volviera a arrebatar lo que habían robado durante las décadas anteriores. Este disco es un homenaje a la gente que tuvo que aguantar lo peor de la dictadura. Quería hacer un retrato de un cabaret de esa época, que era el único lugar donde la gente se podía refugiar, donde se divertía y gozaba de libertad hasta el momento en que tenían que volver a la calle, donde las penas estaban esperando de nuevo. Y por eso, el álbum incluye todas las músicas posibles de ese tiempo: el tango, el rock&roll, el rockabilly o las baladas.

-Esta noche actúa en Cáceres. ¿Qué podrán encontrar los asistentes?

-Nos enfocamos en Pensión Triana, porque es lo que nos han pedido. Vamos a adapatar el disco entero, con pequeñas variaciones, porque siempre hay que adecuarse a los músicos. Los que me acompañan son muy jóvenes y saben hacer cosas maravillosas. Son tan bonitos y tan vistosos como lo fueron los músicos del disco original y, por eso, espero que pasemos una noche de evocación de aquello.

-¿Cuáles son sus próximos proyectos?

-Seguir vivo; cuidándome en la medida en que sea necesario y descuidándome siempre que me lo pueda permitir. Seguramente saldrán nuevas propuestas, no sé si será un nuevo disco o sacaré canciones sueltas. De momento, me mantengo expectante y procurando estar vivo.

